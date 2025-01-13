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    澳洲29歲辣媽罹患罕見疾病「巨乳症」 雙胸飆升至P罩杯

    澳洲29歲女子艾蜜莉雅，因罹患號荷爾蒙失調的罕見疾病「巨乳症」，導致胸部達到驚人的P罩杯。（圖擷取自@pamameliaaa IG，本報合成）

    澳洲29歲女子艾蜜莉雅，因罹患號荷爾蒙失調的罕見疾病「巨乳症」，導致胸部達到驚人的P罩杯。（圖擷取自@pamameliaaa IG，本報合成）

    2025/01/13 18:17

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名29歲女子艾蜜莉雅（Paige Amelia），因為罹患荷爾蒙失調的罕見疾病「巨乳症」（Gigantomastia），導致胸部哪怕過了青少年的生長期，仍在不斷進行發育，迄今已經達到驚人的P罩杯。艾蜜莉雅表示，雖然她靠這對豪乳在成人平台獲得豐厚收入，但也在日常生活遇上種種不便，對此感到很苦惱。

    綜合外媒報導，居住在澳洲墨爾本、育有1子的艾蜜莉雅，從25歲那一年開始，胸部尺寸開始失控發育，並在2022年1月左右，胸圍飆升至100公分；同年9月，則是長到114公分。艾蜜莉雅回憶，當時她原以為胸圍不會再繼續增加，結果到2023年5月，她的胸圍來到了139公分，目前則是長到143公分。

    艾蜜莉雅表示，儘管她擁有了令不少人羨慕的傲人上圍，但實際上，她每天都得承受嚴重背痛、腰痛等身體不適，甚至得耗費數千澳幣來為自己添購新上衣與訂製大尺寸胸罩，「每件大約280澳幣（約新台幣5700元），但我不得不接受。」此外，她也因為驚人豪乳，導致容易在公開場合被旁人用異樣眼光關注，以及永無止盡的騷擾訊息。

    報導指出，巨乳症會導致乳房組織迅速生長，好發於女性的青春期或懷孕期間，該疾病通常是因為荷爾蒙失衡引起，但也可能是藥物導致。艾蜜莉雅表示，目前她靠著異於常人的豪乳，在情色平台OnlyFans有著30萬英鎊（約新台幣1231萬元）的年收，未來她計畫接受縮胸手術改善生活，但也憂心術後會再次復發。

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