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    加州野火狂燒豪宅區 洛杉磯發布緊急狀態 3萬人急撤離

    美國加州洛杉磯週二上午發生大火，高級住宅區「太平洋帕利薩德」遭遇大規模野火侵襲，大量濃煙瀰漫天際，當局為此宣布緊急狀態，並有至少3萬人被迫撤離。（彭博）

    美國加州洛杉磯週二上午發生大火，高級住宅區「太平洋帕利薩德」遭遇大規模野火侵襲，大量濃煙瀰漫天際，當局為此宣布緊急狀態，並有至少3萬人被迫撤離。（彭博）

    2025/01/08 12:37

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯高級住宅區「太平洋帕利薩德」（Pacific Palisades）遭遇大規模野火侵襲，當地大量濃煙瀰漫天際，當局為此宣布緊急狀態，並有至少3萬人被迫撤離。據指目前災情還在擴散，當局也警告「最嚴重的災情還未到來」。

    「太平洋帕利薩德」（Pacific Palisades）為洛杉磯市中心以西的沿海的富裕住宅區，該處有9400套房屋、2萬7千名居民，其中包含許多名人，房價普遍高達數百萬美金（新台幣破億）。

    綜合媒體報導，當地時間週二上午加州發生大火，野火摧毀海岸線沿岸的房屋，在強風助長下，熊熊大火迅速蔓延，大量濃煙遮天蔽日，據指火勢已蔓延至近3000英畝（1214萬平方公尺），滾滾黑灰色煙霧一直延伸到太平洋，當局為此發布緊急狀態。官員稱，超過1萬戶家庭和1萬3千棟建築物受到威脅。

    官員也提到，預估週二晚間到週三風力將達到最強，美國國家氣象局也對該南加州大部分地區發出強風警告，預計週三部分地區風速將高達30至50英里/小時，陣風將高達100英里/小時。專家指不尋常的風力甚至可以吹倒樹木，預估屆時不僅會影響空中的救援行動，也將讓火勢更加猛烈，當局為此也警告「最嚴重的災情還未到來」，預估許多地區在週三至週四仍會處於危險範圍。

    由於大量居民試圖逃難，導致當地交通混亂，在日落大道上堵塞數英里，甚至有民眾直接遺棄車輛，消防單位只能先進行清理，以便救難人員能順利進入災區救災。

    據加州林業和消防局稱，目前還在調查起火原因，多個機構出動了救災人員以及直升機等來進行應對。

    由於大量居民試圖逃難，導致當地交通混亂，在日落大道上堵塞數英里，甚至有民眾直接遺棄車輛。（法新社）

    由於大量居民試圖逃難，導致當地交通混亂，在日落大道上堵塞數英里，甚至有民眾直接遺棄車輛。（法新社）

    美國加州洛杉磯週二上午發生大火，高級住宅區「太平洋帕利薩德」遭遇大規模野火侵襲，大量濃煙瀰漫天際，當局為此宣布緊急狀態，並有至少3萬人被迫撤離。（法新社）

    美國加州洛杉磯週二上午發生大火，高級住宅區「太平洋帕利薩德」遭遇大規模野火侵襲，大量濃煙瀰漫天際，當局為此宣布緊急狀態，並有至少3萬人被迫撤離。（法新社）

    美國加州洛杉磯週二上午發生大火，高級住宅區「太平洋帕利薩德」遭遇大規模野火侵襲，大量濃煙瀰漫天際，當局為此宣布緊急狀態，並有至少3萬人被迫撤離。（法新社）

    美國加州洛杉磯週二上午發生大火，高級住宅區「太平洋帕利薩德」遭遇大規模野火侵襲，大量濃煙瀰漫天際，當局為此宣布緊急狀態，並有至少3萬人被迫撤離。（法新社）

    預估週二晚間到週三風力將達到最強，美國國家氣象局也對該南加州大部分地區發出強風警告，預估屆時不僅會影響空中的救援行動，也將讓火勢更加猛烈。（美聯社）

    預估週二晚間到週三風力將達到最強，美國國家氣象局也對該南加州大部分地區發出強風警告，預估屆時不僅會影響空中的救援行動，也將讓火勢更加猛烈。（美聯社）

    美國加州洛杉磯週二上午發生大火，高級住宅區「太平洋帕利薩德」遭遇大規模野火侵襲，大量濃煙瀰漫天際，當局為此宣布緊急狀態，並有至少3萬人被迫撤離。（法新社）

    美國加州洛杉磯週二上午發生大火，高級住宅區「太平洋帕利薩德」遭遇大規模野火侵襲，大量濃煙瀰漫天際，當局為此宣布緊急狀態，並有至少3萬人被迫撤離。（法新社）

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