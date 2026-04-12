捐洗車機救災花蓮竟被追討「保固」 業者氣炸：都免錢了還要好要滿

協助救災的民眾湧入花蓮光復災區；示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災重創光復鄉半年後，重建之路竟傳出「救災物資保固」爭議。當時全台愛心湧入，有洗車機代理商自發捐贈「高壓洗車機」協助災民清理淤泥，不料近日有機器遭操壞，竟有民眾理直氣壯要求業者提供保固，讓業者心寒怒轟：「都免錢了還要好要滿！」

洗車機代理商「韓爸」10日在社群平台發文揭露，去年捐贈「OLIMA HP130」洗車機給花蓮災區，是為了幫助重建家園，性質屬於無償贈與。他強調，這並非販售商品，無法享有一年保固，對於被要求承擔「絕對修繕義務」感到莫名其妙，更直言：「你愛爆網就去爆吧，反正手跟嘴巴是你的，你愛怎麼黑隨便啦，我管你媽媽嫁給誰，都免錢了還要好要滿，門口在那裡，快走謝謝」。

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根據韓爸貼出的截圖，有網友質疑其產品在高壓環境下撐不到一年，甚至嗆聲保固是為了證明品質。韓爸則專業回覆，碳刷洗車機的標準壽命本就在100小時左右，且水質髒汙也會影響馬達，贈送的機器被過度使用至損壞，不應要求捐贈者負責。

消息曝光後，網友紛紛力挺業者，紛紛留言批評要求保固的人：「哪個鯛民在丟花蓮人的臉」、「捐的還不愛惜使用，還給它用到壞掉，捐贈者一定很心疼」、「如果不懂就問也就算了，得到答案還想據理力爭然後其實自己過程也沒花半毛錢，是不是所有捐贈物的保固都要算捐贈者的身上，這樣誰敢捐」、「都免費機器了被操壞還要義務維護，離譜」。

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