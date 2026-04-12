中共拋10項惠台措施！石明謹幽默破解：這到底惠什麼？

國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平10日在北京人民大會堂東大廳會晤。（圖取自新華社）

在「鄭習會」結束後，中共今（12）日宣布10項「惠台」措施，包括恢復上海、福建居民赴台個人旅遊，稱在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，對台灣農漁產品輸入中國提供便利等。對此，時事評論員石明謹在臉書發文幽默狠酸。

石明謹首先針對「兩岸一家親」開砲，直言「這到底惠什麼？」同時戲稱「我宣布跟新垣結衣是一家人，結衣也要感謝我嗎？」而針對國共青年交流，他則冷回這是兩黨私事，「你們盡量交、盡量流」，看不出與惠台有何關聯。

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至於跟金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，以及支持金門共用廈門新機場等規，石明謹則搬出國民黨立委陳玉珍過往言論反諷，「陳玉珍說金門人不是台灣人耶！」另外，支持台商依法依規開拓大陸市場，他則反問「所以本來都不依法依規？」

針對中共多次強調為農漁產品輸入提供「便利」，石明謹狠酸對方簡直是在開「便利商店」，並質疑難道不符檢驗標準的產品本來也能輸入？此外，對於引進「導向正確」的台劇，他更是發揮幽默本色，調侃道：「這我知道，國民健康操應該可以播出吧吧吧吧？」

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最後，對於恢復上海市及福建省部分地區居民來台旅遊，石明謹則認為，一個國家的人民連旅遊都要經過允許，且僅限特定區域，本身就是個笑話，更直言「這個先不要謝謝」。

貼文曝光後笑翻不少網友，紛紛留言回應「聽一習話，如聽一習話」、「除了國共青年交流之外，我真的不曉得鄭麗文到底有什麼權力」、「出國、旅行不自由，這就是藍白覺得比台灣自由的國度」、「笑死，食安問題就中國最嚴重，還惠台勒，先不用」、「果然是做做樣子給藍白草粉看的，內容有跟沒有一樣，連飛彈武力都不撤除；沒什麼真正的和平意思，習連笑都笑不出來就知道了」、「講互惠…笑死，現在中國經濟崩盤，開放來台，搞什麼動作，大家都清楚」。

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