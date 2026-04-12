中和華新街潑水節引人潮 李四川來同歡

天氣炎熱，新北市中和區華新街吸引許多大、小朋友玩水嬉戲。（記者黃政嘉攝）

中華民國緬甸歸僑協會主辦「2026緬甸浴佛祈福過新年」今在新北市中和區華新街登場，現場規劃潑水專區，天氣炎熱下，吸引許多大、小朋友玩水嬉戲；國民黨新北市長參選人李四川也出席活動，他表示，盼透過浴佛，國泰平安，他也承諾，當選後會再回來跟大家一起歡度佳節、開心潑水祝福。

李四川今早先到新莊出席新北市城市盃元極舞觀摩展演，與民眾一起動動身子，李四川說，元極舞有益身體健康，他當選後會持續推廣運動風氣，提升全民身心健康。

請繼續往下閱讀...

李四川隨後再前往中和華新街，緬僑依緬甸習俗，以紫檀花樹葉水灑淨、在李四川臉頰塗抹香木粉，表示祝福與歡迎。李四川表示，今天很高興又來華新街參與潑水節活動，過去參加過很多次，潑水節最重要是洗去往年所有的不愉快與憂慮，期望在新的1年，透過浴佛，祈求在佛祖保佑下，能風調雨順、國泰平安，民眾平安健康。

緬甸歸僑協會理事長楊海潮指出，這次活動結合浴佛祈福、潑水祝福、緬甸文化展示、特色美食市集及新住民文化交流，不分族群，盼讓新住民、在地人都能多元融入。

新北市社會局長李美珍感謝緬甸歸僑協會長期投入籌辦相關活動，她說，協會除辦理節慶活動外，也長期關注在地長輩與新住民，例如推動銀髮共餐服務，以及協助新住民學習華語，幫助新住民融入在地生活，市府將持續與民間團體合作，讓不同族群都能在台灣安居樂業。

國民黨新北市長參選人李四川（前排右4）今早到新北市中和出席緬甸新年浴佛祈福活動。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今早也到新莊出席新北市城市盃元極舞觀摩展演，與民眾合影。（圖由李四川競選辦公室提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法