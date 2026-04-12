買麵線「1舉動」秒被認出非鹿港人 店員秀正港吃法台中人傻眼

鹿港麵線示意圖。（資料照）

即便身在同一個國家，各個地區也會有不同的飲食文化。1名住在台中的網友分享，自己日前去買鹿港麵線吃，並在結帳前特別向店員加購紙碗，結果竟因此被對方認出不是當地人，市鎮還貼心示範鹿港人的「正港吃法」，讓他當場看傻，貼文一出，迅速掀起網友熱烈討論，甚至釣出不少鹿港人加入示範行列。

該名網友在社群平台Threads發文表示，他近日去外帶1份鹿港麵線，並順帶花了3元買紙碗，結果馬上被店員阿姨認出自己不是當地人，讓他感到相當疑惑，接著對方拿起1個塑膠袋，將裡面的麵線以斜倒的方式吃進嘴巴裡，還笑稱「鹿港人都這樣吃」，讓他震驚不已，也好奇詢問，「鹿港人都直接倒嘴巴吃麵線的嗎？」

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該文一出，立即湧入不少在地人、彰化網紅曬出他們吃麵線的照片影音，還透露麵線拿在手上能比較能隨時確認溫度，「鹿港人+1，只要是湯的都用倒的」、「我爸是鹿港人，他說以前騎去彰化上課來不及的時候都是單手倒嘴裡」、「我在鹿港工作過一陣子，每個路人幾乎都這樣吃，而且都不會袋子突然歪頭倒出來」。

住在其他地區的網友則回應，「荒謬到以為是AI」、「這串文讓北部人的我感到十分震驚」、「留言教會我麵線糊在鹿港是一種飲料」、「荒謬到好像不小心窺探了一個邪教組織」、「還沒點進來之前以為在開玩笑，用倒的太厲害了吧」、「我以為會看到很多倒失敗的影片，沒想到鹿港人每個技術都這麼高超！」。

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