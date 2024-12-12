中國台海挑釁升級 美方嚴密監控並重申對台承諾

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）12月11日訪問日本東京的陸上自衛隊朝霞駐屯地，並向來自日本、美國和澳洲的軍事人員發表講話。此行是奧斯汀卸任前的最後一次區域訪問，其中包括為期三天的東京行程，旨在強化美日雙邊聯盟。（歐新社）

2024/12/12 18:39

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）11日在日本橫田空軍基地的記者會上表示，五角大廈正密切關注中國在台灣海峽周邊的軍事活動，特別是中國在該地區部署的大量軍艦和高空偵察氣球。這番話是在台灣國防部通報中國在鄰近海域增加軍事資產後發表的，顯示出國際社會對台海安全局勢的擔憂。

奧斯汀強調，美國將中國視為「步步進逼的挑戰」（pacing challenge），過去4年來持續關注中國在區域的脅迫行動。他指出，五角大廈將持續監控中國的最新動態，確保任何一方都不會片面改變台海現狀。同時，奧斯汀重申美國對台政策不變，將持續協助台灣取得自我防衛的能力，並表示相關工作正在進行。

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此外，奧斯汀也強調美日安全合作的重要性。他指出，在其任內，美日兩國持續加強軍事合作，升級指揮與控制系統，並擴展聯合作戰責任，展現美國維護印太區域穩定的決心。值得一提的是，此次訪日也是奧斯汀以美國國防部長身分最後一次訪問印太地區。

至於中國此次軍事部署的目的，北京方面尚未給出明確說明。目前尚不清楚這些行動是例行演習、軍事訓練，或是更具威脅性的計畫。

在日本的記者會上，奧斯汀對於當前台海局勢保持審慎態度。面對媒體詢問是否已與台灣防務官員溝通，以及中國本週在台灣附近部署軍事力量的意圖，奧斯汀並未直接回應細節。他堅定地重申美國對台政策未變，將持續協助台灣建構自我防衛能力，同時密切關注最新發展。

奧斯汀強調：「我們的對台政策沒有改變。我們會持續努力，確保台灣能取得必要的防衛能力。同時，我們也會密切觀察這次的最新動態。」

奧斯汀也對美國在印太地區的戰略佈署表達高度信心。他強調，儘管中東和烏克蘭衝突持續延燒，美軍仍將保持遏制中國、與盟友合作維護地區和平的決心。過去四年間，中國一直是美國最主要的戰略挑戰。奧斯汀指出，美國協助烏克蘭抵禦侵略、支持以色列，不僅削弱了俄羅斯和伊朗的實力，也凸顯了美國在全球地緣政治中的戰略影響。

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