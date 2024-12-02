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    北韓也跟上「電子支付」浪潮 當局下令推行QR Code購物

    媒體報導，北韓已經開始導入電子支付方式。示意圖。（路透）

    媒體報導，北韓已經開始導入電子支付方式。示意圖。（路透）

    2024/12/02 23:32

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕儘管北韓近年來陸續改革，也開放國際觀光客入境旅遊，但仍被稱為世界上最神秘的國家。據媒體報導，北韓正在引入電子支付方式，政府推廣使用QR Code進行交易，部分人民更能使用手機應用程式進行視訊通話。

    韓媒《中央日報》報導，《每日北韓》1日引述消息人士的話稱，上個（11）月22日，北韓政府下令擴大QR Code支付系統，並對商家進行培訓。此指令與「地方發展20×10政策」結合，目的是在振興地方經濟、提高市場交易的透明度，同時保持國家計劃經濟和市場經濟的共存。

    不過，消息人士表示，此政策疑似當局想要透過商家的手機，來集中控制交易的透明度和資金流動，也有內部有人猜測，由於地方小型市場的電話普及率較低，因此QR Code支付的計畫將會被推遲。「就算僅出售1至2公斤的玉米，商販們也必須使用QR Code來結帳，老年人多少會有不適應與不滿的情緒。」消息人士補充。

    《每日北韓》也提到，北韓4G通訊實現商業化， 4G用戶現在可以透過智慧型手機應用程式進行視訊通話。

    報導提到，北韓開發一款稱為「對話員」的通話程式，用戶不只可以進行視訊，還能夠交換照片。

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