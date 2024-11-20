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    川普將任命世界摔角公司女老闆掌教育部 夫婿曾在擂台上被「剃光頭 」

    世界摔角娛樂公司（WWE）共同創辦人琳達．麥馬洪（Linda McMahon），預計將出任教育部長。（美聯社）

    世界摔角娛樂公司（WWE）共同創辦人琳達．麥馬洪（Linda McMahon），預計將出任教育部長。（美聯社）

    2024/11/20 11:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）預計任命世界摔角娛樂公司（WWE）共同創辦人琳達．麥馬洪（Linda McMahon）為教育部長，引發了外界對於教育改革和政策方向的廣泛討論。據稱這可能是川普迄今最離奇的人事案。

    琳達．麥馬洪的夫婿、WWE總裁麥馬洪（Vince McMahon）和川普頗有「淵源」，兩人2007年曾在底特律舉辦一場「億萬富豪戰役」摔角比賽，兩人各自選定摔角選手代替他們對決，以確認誰比較有錢。結果川普的代表選手贏了，川普便在擂台上將麥馬洪的頭剃個精光。

    福斯新聞（Fox News）報導，76歲的麥馬洪曾於川普第一任期內擔任小企業管理局（SBD）局長，從2017年至2019年任職。她在卸任時表示，此職務「極其令人鼓舞」，並將持續支持川普的政策。然而，川普過去曾公開表示考慮解散教育部，並批評該部門的效率和績效，認為其未能有效縮小學業成就差距。這意味著，麥馬洪的提名，可能將帶領教育部走向更為根本性的改革，甚至可能觸及教育部的組織結構與運作方式。

    川普選前承諾改革教育體系，計劃增加對資金與課程的控制，削減大學中的左傾趨勢，並強調要向「覺醒文化」（Woke）宣戰，甚至可能廢除教育部，以及禁止跨性別女性參加女子運動項目。如果這些政策落實，會有更多家庭能夠獲得補助送子女入私立學校、或是在家自學（Home schooling）補助，不過學校也將面臨限制對跨性別學生的措施，以及終止部分旨在解決種族差異的計劃。

    在川普第一任期中，教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）曾公開批評教育部未能有效執行其任務，並建議將教育經費下放至地方，以更有效地服務學生。戴弗斯認為教育部官僚體系未能解決學業成就差距擴大的問題，並建議將教育資金授權給地方，讓各個地區能根據自身需求做出更有效率的教育決策。這次川普提名麥馬洪，似乎也延續了這種對於現行教育體系改革的訴求。

    儘管麥馬洪在商業界擁有豐富經驗，但在教育領域缺乏專業背景，這也引發了外界對於她能否有效領導教育部，並落實教育改革的擔憂。此外，她與川普的關係，也可能讓她的提名面臨更多來自參議院的質詢和考驗。

    琳達．麥馬洪的丈夫、WWE總裁麥馬洪（Vince McMahon）與川普關係密切。2007年，兩人在底特律舉辦「億萬富豪對決」摔角賽，各派摔角手代表自己對戰。川普的代表選手獲勝後，他便在擂台上親手剃光了麥馬洪的頭髮。（美聯社）

    琳達．麥馬洪的丈夫、WWE總裁麥馬洪（Vince McMahon）與川普關係密切。2007年，兩人在底特律舉辦「億萬富豪對決」摔角賽，各派摔角手代表自己對戰。川普的代表選手獲勝後，他便在擂台上親手剃光了麥馬洪的頭髮。（美聯社）

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