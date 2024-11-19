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    中國又出事！湖南小學驚傳車輛衝撞人群 多人倒地傷亡不明

    中國湖南省常德市鼎城區永安小學大門口外，19日驚傳車輛衝撞人群。（圖擷自@justice_trail「X」帳號）

    中國湖南省常德市鼎城區永安小學大門口外，19日驚傳車輛衝撞人群。（圖擷自@justice_trail「X」帳號）

    2024/11/19 10:52

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國好危險！湖南省常德市鼎城區永安小學大門口外，今天（19日）一早驚傳車輛衝撞人群，現場影片顯示有大人、小孩倒地不起，大量學童驚恐奔逃，傷亡狀況尚不清楚。

    中國央廣網微博帳號消息顯示，常德永安小學門口外面發生撞人事件，「有多名學生被撞受傷」，在社群平台「X」上則流傳著多段影片，從中可以看到許多學童一邊哭喊「救命啊」一邊衝向校內尋求保護。

    疑似肇事的白車司機駕駛，在撞人後被多名現場人士攔下，隨即被控制行動，有消息指稱他是為了報復社會才犯案，但實際情況尚未得到官方證實。

    中國近來無差別、隨機傷人案頻傳，廣東省珠海市本月11日發生車輛衝撞行人事件，造成35死43傷慘劇，習近平隨即下令各地區加強風險源頭防控，對「無配偶」、「無子女」、「無工作」、「無房子」等容易報復社會的「四無人員」展開排查，但16日晚間在江蘇省宜興市無錫工藝職業技術學院，又發生無差別砍人案釀8死17傷。

    到了19日，湖南常德永安小學再傳車輛撞人，中國小粉紅隨即出動為國家維持臉面，怒斥有間諜、不法組織在背後操控，懷疑這當中存在大陰謀，卻沒有探究這些隨機砍人、撞人的嫌犯為何要犯案。

    相關影片請見︰

    學童一邊哭喊一邊跑向校內。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

    學童一邊哭喊一邊跑向校內。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

    疑似肇事的白車司機駕駛已被控制。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

    疑似肇事的白車司機駕駛已被控制。（圖擷自@whyyoutouzhele「X」帳號）

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