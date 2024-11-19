破天荒！美準運輸部長出身實境秀 曾任電視主播、伐木選手

福斯主播杜菲獲川普提名任運輸部長，缺乏相關經驗引關注。（路透資料照）

2024/11/19 11:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕前美國總統川普（Donald Trump）18日宣布，提名前共和黨聯邦眾議員、現任《福斯財經》（Fox Business）主持人杜菲（Sean Duffy）出任運輸部長。這位前實境秀明星的任命，引發各界關注其缺乏相關專業背景的問題。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，杜菲2011年至2019年間曾擔任威斯康辛州第七選區聯邦眾議員。他在2020年加入《福斯新聞》（Fox News）擔任評論員，最近則是福斯財經節目《The Bottom Line》的共同主持人。據福斯新聞發言人證實，杜菲已於18日離職。

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川普在聲明中讚揚杜菲是「傑出且廣受歡迎的公僕」，並表示他在國會期間是「共和黨團內備受尊重的發言人」。川普強調，杜菲將在重建美國公路、隧道、橋樑和機場時，以卓越、效能、競爭力和美觀為優先考量。此外，他也將確保港口和水壩在不損及國家安全的前提下服務經濟，並透過取消飛行員和空中交通管制員的多元、平等與包容（DEI）政策來確保航空安全。

CNN指出，值得注意的是，杜菲在交通運輸領域幾乎沒有相關經驗。若獲參議院確認，他將監督包括川普盟友馬斯克（Elon Musk）所經營企業在內的多項計畫。馬斯克的企業與聯邦政府有數十億美元的合約，其中包含運輸部的項目。

在進入政壇之前，杜菲曾是MTV實境秀《波士頓真實世界》（The Real World: Boston）的明星，並在該節目認識了現為福斯新聞主持人的妻子。他也曾是專業伐木運動員和ESPN評論員。2019年，他因妻子懷第九胎時出現併發症而請辭國會議員職務。

新任運輸部長將面臨諸多挑戰，包括波音公司的品質管制問題、航空業工會罷工威脅，以及電動車和充電站等環保議題。運輸部成立於1966年，擁有近5.5萬名員工，負責督導全美各類運輸安全、永續發展和效率提升。

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