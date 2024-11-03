禽流感病毒恐與季節性流感病毒結合 專家警告：可能變得更致命

禽流感病毒恐與季節性流感結合，專家籲提高警覺。 （資料照）

2024/11/03 14:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國禽流感疫情持續升溫，專家警告H5N1病毒可能與季節性流感病毒混合，從而導致更高的致病性和傳播風險。至今，已有17個州報告人類感染H5N1禽流感的病例，但目前尚無證據顯示該病毒在人際間傳播，且感染症狀普遍輕微。

美國科普網站「生活科學」（livescience）報導，自2024年4月以來，美國共報告36例人類感染H5N1的病例，主要集中在加州，該州報告了16例，其中7例診斷於10月20日當週。此外，華盛頓州一家養雞場也有6名工人被診斷感染。儘管病例數量上升，但專家指出，在出現人際傳播之前，H5N1仍然屬於低風險。

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今年8月，密蘇里州一名住院患者被診斷為H5N1，該患者的醫護人員也出現類似症狀，引發了恐慌。然而，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的檢測結果顯示，並未有醫護人員實際感染該病毒，排除了人際傳播的可能性。CDC重申，對於沒有與受感染動物接觸的人來說，風險仍然很低。

然而，H5N1病毒的持續傳播，引發了幾個重要的問題：病毒是否會變得更致命？它是否會開始在人與人之間傳播？我們又該如何及早發現？

自4月份出現首例H5N1病例以來，美國境內的感染病例大多發生在乳製品或家禽養殖場工人身上，他們都只出現了輕微症狀，例如眼睛紅腫或咳嗽。美國農業部副助理部長迪布爾（Eric Deeble）在10月24日舉行的CDC記者會上表示，眼睛症狀可能是由於羽毛或其他帶有病毒的物質進入工人的眼睛所致。

儘管目前感染病例的症狀相對輕微，但專家擔心，如果H5N1病毒與季節性流感病毒發生重組，產生新的病毒株，則可能導致病毒的致病性及傳染力都大幅提高，進而引發大規模疫情。目前，監控病毒的變異情況，以及加強預防措施，將是有效控制疫情的關鍵。

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