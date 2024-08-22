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    印尼國會疑為佐科威小兒子參選鋪路修法 千人怒衝街頭抗議

    印尼抗議者與鎮暴警察爆發激烈衝突。（歐新社）

    印尼抗議者與鎮暴警察爆發激烈衝突。（歐新社）

    2024/08/22 22:59

    〔中央社〕印尼上千人今天走上街頭，抗議國會推翻憲法法院的裁決，計畫修法為總統佐科威的小兒子卡桑參選鋪路。位於雅加達的國會大廈前今天聚集上千人示威者，癱瘓交通並爆發警民衝突。國會表示今天未開會修法。

    民間團體、政黨人士和大學生今天在國會大廈前抗議，反對國會擬推翻憲法裁決修訂地方選舉法，抗議民眾認為，修法是為總統佐科威（Joko Widodo）小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）投入11月的地方選舉鋪路。

    數千人從今天上午開始聚集在雅加達的國會大廈前示威抗議，導致交通癱瘓，車輛被迫改道，警方派出上千名警力和安全部隊戒備，抗議民眾一度推倒國會大門、拆除警方路障及燃燒物品等，爆發衝突。警方晚間強制清場後，人潮才逐漸散去。

    「時代報」（Tempo）報導，示威過程中有人向警方投擲寶特瓶和石頭，有一名警察透過擴音器說：「同學們注意，不要亂扔東西，請有秩序的示威。」另外，有部分抗議人士遭警方逮捕。

    「美都電視台」（Metro TV）指出，有抗議人士在示威時大喊：「人民必須團結起來，繼續捍衛憲法法院的裁決。人民必須與政權奮戰，別只保持沉默。」

    印尼社群媒體從21日開始流傳以藍色為背景的印尼神鷹圖片，並寫上「緊急警告」，數百名民主派人士、名人和歌手等紛紛轉發該圖片，並使用「#KawalPutusanMK」（捍衛憲法法庭裁決）的標籤。

    這起大規模示威是因為印尼人民代表會議（DPR）21日表示，拒絕憲法法庭針對候選人年齡限制的裁定，並推動修訂地方選舉法，將最低參選年齡限制定於宣誓就職時符合即可，而非登記參選就需達到門檻。

    這項修法明顯推翻憲法法院的裁決，且等同是為佐科威的小兒子卡桑參加11月舉行的地方選舉鋪路，因為卡桑今年12月25日才滿30歲。

    國會擬修訂選舉法不僅在雅加達引發示威，其他城市如日惹特區和東爪哇的泗水都爆發抗議。

    印尼國會副議長達斯可（Sufmi Dasco Ahmad）今天向記者表示，因未達法定人數，修法會議未舉行。路透社則指出，達斯可表示不會在本屆政府任內批准修改選舉法，並補充說，沒有足夠時間審議修改條文。

    不過，「雅加達郵報」（Jakarta Post）今天報導指出，目前仍不確定國會是否會在27日地區選舉登記日前，重新召開修法會議。

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