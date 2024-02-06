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佐科威操縱？鍾萬學辭印尼國營石油董座 挺執政黨總統候選人

前雅加達華裔省長、印尼國營石油公司董事長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）。（歐新社檔案照）

前雅加達華裔省長、印尼國營石油公司董事長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）。（歐新社檔案照）

2024/02/06 22:20

〔中央社〕印尼國營石油公司董事長鍾萬學為支持執政黨民主奮鬥黨提名的總統候選人甘查爾，日前請辭董座，避免遭質疑濫用國家資源輔選。鍾萬學曾擔任雅加達省長，是印尼總統佐科威政壇盟友，外界傳言這是佐科威在背後操作。

前雅加達華裔省長、印尼國營石油公司（Pertamina）董事長鍾萬學（Basuki Tjahaja Purnama）2日在他的社群媒體宣布，辭去Pertamina董事長職務，以參加執政黨推舉總統候選人甘查爾（Ganjar Pranowo）的競選活動，隔天鍾萬學隨即出席甘查爾在雅加達的大型造勢。

鍾萬學在社群媒體寫道：「我特此聲明，支持並將參加總統候選人甘查爾的競選活動。這樣我的政治方向就不再混亂。」

鍾萬學與總統佐科威（Joko Widodo）是政壇盟友，他在2012年以佐科威（Joko Widodo）副手身分，拿下雅加達省長與副省長的選舉。2014年佐科威當選總統後，時任副省長的鍾萬學順勢接下雅加達省長一職，2人關係相當緊密。

鍾萬學曾是大印尼行動黨（Gerindra Party）黨員，2014年退出，2017年因褻瀆宗教入獄，2019年獲釋後，即加入執政黨民主奮鬥黨。

如今鍾萬學選擇辭去Pertamina董事長職務，表示在大選中支持執政黨候選人，卻引發外界揣測，背後是否有佐科威的操作，目的是要擾亂執政黨的內部事務。

佐科威雖是民主奮鬥黨黨員，但他始終未表態支持執政黨提名的總統候選人甘查爾，反而持續間接為其他政黨推舉的總統候選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）和其副手、佐科威的兒子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）拉抬聲勢以增加支持度。

針對外界傳出鍾萬學並非真的支持甘查爾，而是佐科威安插的棋子一說，甘查爾今天向媒體回應表示，鍾萬學是他的朋友，間接駁斥該傳聞。

甘查爾說：「是的，每個人都有想法，也能推測或假設，但鍾萬學是我的朋友。」

甘查爾補充，他和鍾萬學已認識很久了，鍾萬學是個真誠的人，他因錯誤引用古蘭經而入獄，也完成刑期，接著才回到國家石油公司擔任董事長為國家服務。

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