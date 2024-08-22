民運人士變共諜 唐元雋涉當中國特務臥底情蒐

曾為六四民運人士的紐約男子唐元雋（Yuanjun Tang），被控充當中國國安部在美國的非法特務，監視中國民運和異議人士戶。（擷取自X平台）

2024/08/22 12:08

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國司法部21日發布新聞稿指出，紐約男子唐元雋（Yuanjun Tang）涉嫌充當中國國安部的非法特務，在美國監視中國民運和異議人士戶。唐元雋被控3項罪名，1項是密謀擔任外國政府代理人，最高可判5年徒刑；第2項是實質擔任外國政府代理人，最高可判10年徒刑；第3項是做偽證，最高可判5年徒刑。

綜合《路透》、《CBS新聞》等外電報導，美國司法部指控，67歲的唐元雋2018年至2023年6月間在中國國安部指示下充當中國特務，並向中國國安部情報官員提供了「可能不利於」中國利益的個人和團體的訊息，其中包括在美國的著名中國異議人士。

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唐元雋還涉嫌幫助中國國安部滲透許多中國異議人士使用的加密訊息App上的群組，並被控向FBI作虛假陳述，聲稱自己無法再登入他與中國國安部情報官員聯絡的電郵帳戶。

美國司法部指出，唐元雋是前中國公民，原本是1989年民運人士，六四事件後被捕，服刑多年後出獄，2002年曾偷渡到台灣尋求庇護，後來獲得美國庇護，定居紐約，已取得公民身分，持續參加中國異議人士的活動，還領導1個推動中國民主的非營利組織。

收集異議人士情報 交換中國家人「平安無事」

調查人員指出，唐元雋2018年尋求回中國探望家人的機會，之後有1名中國國安部情報官員與他接觸，2人開始往來，這名情報官員要他幫忙收集在美中國異議人士、民主活動和政治庇護流程等資訊，這樣他的家人就能在中國「平安無事」。

唐元雋同意合作後，並開始從2018年至2023年6月擔任中國特務，完成中國國安部交辦的任務。上述中國情報官員還會支付報酬給唐元雋在中國的家人。FBI是從2023年7月對唐元雋展開調查。

除了唐元雋，紐約一個陪審團8月6日裁定，偽裝成反共民主人士但實際上充當中國特務的華裔美籍學者的王書君，被控未知會美國司法部而密謀充當外國代理人、非法擁有身分證，以及對執法部門做出虛假陳述等4項罪名全數成立，法官將於明年1月9日宣布刑期，最重恐判處25年有期徒刑。

王書君是美國民運組織「胡耀邦趙紫陽紀念基金會」的共同創辦人，該組織主要成員多為知名反共人士，但王書君卻至少從2006年起奉中國特務指示，秘密為北京當局蒐集中國、香港、台灣與新疆民主派人士的情報，包括目前入獄服刑中的香港民主黨前主席何俊仁。

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