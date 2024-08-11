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    川普競選團隊遭駭 疑伊朗介入美國大選

    川普副手范斯（右）檔案遭竊。（圖擷取自JD Vance FB）

    川普副手范斯（右）檔案遭竊。（圖擷取自JD Vance FB）

    2024/08/11 12:24

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前總統川普競選團隊10日向福斯新聞（Foc News）證實，部分內部通訊遭到駭客入侵，其中包括1份關於副總統候選人范斯（JD Vance）的檔案。競選團隊指出，這次駭客攻擊發生在伊朗密謀暗殺川普的報導之後。

    川普競選團隊發言人史蒂芬·張（Steven Cheung）表示，這些文件是非法從對美國懷有敵意的外國勢力取得，意圖干擾2024年大選，並在民主進程中散播混亂。

    張指出，微軟（Microsoft）9日發布的1份新報告發現，伊朗駭客在2024年6月入侵了美國總統競選團隊1名「高階官員」的帳戶，這與川普選擇副總統候選人的時間點吻合。

    他補充說：「伊朗人知道，川普總統將會像他在白宮的前4年那樣，阻止他們的恐怖統治。任何媒體或新聞機構轉載文件或內部通訊，都是在為美國的敵人服務，並完全按照他們想要的去做。」

    張特別提到，最近有報導指出伊朗密謀暗殺川普，而且時間點與賓州巴特勒郡（Butler County）發生的川普遇刺事件相近。而這次疑似由伊朗發動的駭客攻擊，就發生在這些報導之後。

    據美國政治新聞網站《Politico》報導，發送給他們的檔案中，包含1份關於川普競選搭檔范斯的「檔案」，日期可追溯至2月。

    川普競選團隊尚未說明是否已就駭客攻擊事件聯繫執法部門。目前尚不清楚《Politico》是否在報導中使用了任何被駭的資料，福斯新聞已聯繫《Politico》尋求置評。

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