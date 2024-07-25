澳洲驚見「雌蛙吃情郎」！科學家目睹蛙界黑暗面

科學家觀察到一隻雌性綠金鈴蛙（如右圖所示）正在啃咬同一物種雄性的後腿。（取自University of Newcastle專頁）

2024/07/25 10:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕繁殖季節，雄蛙為了求偶，總是使出渾身解數吸引雌蛙注意，但最新研究發現，雄蛙的求偶行為可能暗藏「致命危機」！澳洲科學家首度觀察到，雌性綠金鈴蛙（green and golden bell frog）在繁殖季節捕食同類雄性的驚人現象。

《生活科學》（LiveScience）網站24日報導，這項驚人發現，源自於澳洲紐卡索大學（University of Newcastle）人口生態學博士後研究員古爾德（John Gould）及其團隊在新南威爾斯州（New South Wales）庫拉岡島（Kooragang Island）進行調查時的一次意外遭遇。當時，他們聽到一聲淒厲的尖叫，循聲尋找後，竟目睹一隻雌性綠金鈴蛙正試圖將一隻雄蛙拖入池塘邊的洞穴中，而這隻雄蛙的大腿幾乎已被雌蛙吞下！

請繼續往下閱讀...

雖然雄蛙奮力掙扎，試圖抓住周圍的樹枝，最終幸運逃脫，但這個畫面，促使研究團隊開始比對過去三個繁殖季的夜間田野調查資料，並參考其他關於「性食同類」（sexual cannibalism）的研究報告，結果有了驚人的發現。

古爾德指出，雖然學界過去已有兩棲動物同類相食的紀錄，但大多數案例是成年蛙捕食幼蛙，或是蝌蚪之間互相殘殺，鮮少有成年雌蛙捕食同類雄性的案例。

為何會出現這種現象？研究團隊推測，這可能是一種自然選擇的過程。雌蛙可能會根據雄蛙在繁殖季節的叫聲來區分潛在的交配對象或獵物。體型較大、叫聲較低沉的雄蛙可能被視為更優質的繁殖伴侶，而體型較小、較弱的雄蛙則可能成為潛在的食物來源。

然而，古爾德也提出另一種可能性：即使是健壯的「優質雄蛙」，也未必能逃過被捕食的命運。他指出，雌蛙在產卵後可能會選擇吞食配偶，這與雌螳螂在交配期間或之後吞食雄性的行為類似。

這項研究揭示了青蛙繁殖行為的複雜性和風險性，也引發了科學家們的更多疑問。古爾德強調，雄蛙在求偶過程中面臨著巨大挑戰，它們必須在吸引配偶和避免被捕食之間取得微妙的平衡。未來還需要進一步研究，才能確定這種同類相食行為的發生頻率，以及其對當地綠金鈴蛙族群的影響。

這項研究已於6月12日發表在《生態與演化》（Ecology and Evolution）期刊上。

研究人員觀察到青蛙中存在同類相食和跨物種相食行為。（取自University of Newcastle專頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法