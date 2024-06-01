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反國會濫權海外串連 在英台灣人大英博物館前舉牌表不滿

灣反國會濫權行動持續串連全球各地的台灣人展開活動。在倫敦的台灣人於英國知名景點大英博物館前舉牌集合拍照。（中央社）

灣反國會濫權行動持續串連全球各地的台灣人展開活動。在倫敦的台灣人於英國知名景點大英博物館前舉牌集合拍照。（中央社）

2024/06/01 22:58

〔中央社〕台灣反國會濫權行動持續串連全球各地的台灣人展開活動。部分在倫敦的台灣人5月31日於大英博物館（British Museum）前舉牌集合拍照，用手牌上的標語，傳達對國會審議程序上的不滿。

在倫敦攻讀碩士的張同學告訴中央社記者，他認為身為台灣人不管身在何處，這次事件牽涉到台灣整體的利益，如果在海外的台灣人有能力、有意識去聲援行動，不僅可以鼓舞國內台灣人，也能夠增加對事情的關注度與影響力。

他認為在全球的台灣人都應該注意這起具爭議的事件，也尊重不同立場與角度，但希望大家都能知道自己國家正在發生的事；另一位參與民眾則大力稱讚在國外的台灣人很團結、也相當有行動力。

由在海外工作、求學與生活的台灣人所組成的組織「反國會濫權海外串連」，旨在集結散居世界各個角落的台灣人，利用拍照與連署等方式聲援反國會濫權行動，並利用不同社群媒體，如Threads、Facebook、 Instagram等進行活動宣傳。

行動內容主要為拿著手牌，於個人所在的城市拍照上傳粉絲專頁，表達支持民主程序，堅決反對國會違憲濫權的訴求。標語內容除了中、英文版本外，還提供台語、客語及法語等語言。

除拍照外，依「反國會濫權海外串連」臉書粉絲專頁截至5月31日最新顯示，目前連署累積人數已有近600人，其中包括來自倫敦、美國、日本、法國、瑞典與荷蘭等多地的台灣人一同參與連署。

立法院會5月28日三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，包括國情報告、質詢答復、人事同意權、調查權、聽證會等。條文規範不得反質詢，而被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料等，或有其他藐視國會的行為，違者處新台幣2萬元以上20萬元以下罰鍰。

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