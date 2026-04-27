砸400萬拿英國學位竟淪無業！21歲高材生海投500封履歷一場空

福斯新聞報導，英國一名21歲的大學畢業生，在花費約12.5萬美元（近新台幣400萬元）取得學位，並以全班第一名的優異成績畢業後，狂投500份求職履歷，卻連一份工作都拿不到。（歐新社檔案照）

英國一名21歲的大學畢業生，在花費約12.5萬美元（近新台幣400萬元）取得學位，並以全班第一名的優異成績畢業後，狂投500份求職履歷，卻連一份工作都拿不到。

他大嘆當今就業市場充斥求職的畢業生，而企業在經歷新冠肺炎（COVID-19）疫情與人工智慧（AI）崛起的衝擊後，為了節省成本已大幅縮減徵才意願。

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他無奈地表示：「這個體制已經崩壞」。

福斯新聞（Fox News）26日報導，這名21歲的青年夏立夫（Khaled Sharif），2025年畢業於位於英國倫敦近郊的金斯頓大學（Kingston University），取得數位媒體科技學位。據新聞機構「SWNS」報導，他在畢業後便開始投遞相關職缺的履歷。

然而，儘管他投遞多達500份履歷，甚至將求職範圍擴大到他原本「不想涉足」的銷售與其他產業，他獲得的面試機會卻不到20次，至今依然未能成功謀得一職。

夏立夫出生於埃及，4歲時搬到卡達，並在18歲時移居英國。由於母親在英國創業，他也因此取得居留權。他回憶道，當年他是同儕眼中的天之驕子，因為英國素以提供「全球最佳機會」而聞名。但如今，夏立夫認為，問題並不是他的學歷。

相反地，他直指當前的就業市場是一個「崩壞的體制」，大學畢業求職者早已「氾濫」。

夏立夫告訴SWNS，「這真的讓我非常沮喪，壓力非常大。」「我拿到全班第一名的成績，卻找不到任何工作。雖然金斯頓大學不是頂尖名校，但我就是什麼都找不到。而且我幾乎什麼職缺都投了。如果換作是成績較差的人，他們找工作會有多困難？」

他說：「自從我在TikTok上分享這段經歷後，甚至有擁有碩士學位的人留言告訴我，他們也一樣找不到工作。」「企業根本不想徵人，他們只想著要如何省錢。」「我大可輕鬆地在特易購（Tesco）超市找一份兼職工作，但我希望能學以致用，發揮我所學的專業。」

夏立夫當初堅信倫敦作為全球商業樞紐，絕對是發展的最佳地點。但他坦言，這段求職過程讓他相當氣餒，「在500份求職申請中，我只獲得10到20次面試機會……他們都說我通過第一關，但在第二次面試後的兩週，我就會收到通知，說他們決定錄用其他人。」

金斯頓大學國際學生的每年學費約3萬美元，若將生活費計算在內，夏立夫估計，他的學位總共花費約12.5萬美元。

他坦言，為了取得學位而努力的過程，「教會了我許多人生道理，但老實說，我並沒有學到太多實質內容。在專業內容方面，我所具備的知識全都是來自實務經驗、志工服務，以及YouTube教學影片。」

由於在就業市場上屢遭挫折，夏立夫決定自己創業，成立一個名為「Zoqué」（阿拉伯語意為「我的風格」）的服飾品牌，希望藉此結合他對體面服飾與攝影的熱情。

在美國，各種來源的最新數據顯示，4年制大學學位的典型費用因教育類型、學校本身，以及學生可能獲得的經濟援助而有著極大差異。

對於就讀本州公立大學的學生而言，4年制學位的費用約8萬至12萬美元（約新台幣251萬至377萬元）之間。對於跨州就讀公立大學的學生，4年制學位的費用則介於17萬至20萬美元（約新台幣534萬至629萬元）或更高。

至於私立大學，4年制學位的費用則高達18萬至26萬美元（約新台幣566萬至818萬元），甚至更高。

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