疑鄭習會、賴總統出訪受阻影響 金縣府廈門考察團「獲准」層級降低

疑受鄭習會、總統未出訪史瓦帝尼等影響，金門縣府考察廈門團層級降低。（記者吳正庭攝）

金門縣議會定期會日前通過縣府、議會組團前往廈門考察翔安機場、金廈大橋建設，但包括副縣長李文良、7名局處主管在內官員申請赴中都未能獲准，改由副主管代替；金門坊間認為，官員行程受阻，可能與「鄭習會」、總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼未能成行有關。

中共日前宣布10大涉台政策，其中和金門具體有關的包括「推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉」、「支援金門共用廈門翔安機場」；縣議會通過由府、會組團，預定4月27日至28日前往考察，縣府強調相關事務需由中央定奪，一切以中央意見馬首是瞻。

請繼續往下閱讀...

縣近日將赴廈名單送中央會審，結果11（含）職等以上，包括帶隊的政務任用副縣長李文良、7名相關業管一級單位局處長，都以「不予許可」未獲批准赴中。

地方人士指出，翔安機場、金廈大橋與金門有關，尤其前者即將在年底啟用，空氣、環境、噪音等污染更直接衝擊金門，府、會有必要知己知彼；中央未准許金門主要官員前往，可能與「鄭習會」、總統賴清德出訪友邦史瓦帝尼未成行有關；據指出，中央甚至希望縣府把赴中人員降低到科長層級。消息人士指出，其實中央單位會審過程，已有高層透露「此時不宜」，已為金門訪廈事情定調。

雖然李文良及縣府一級官員此次赴中被禁原因未獲證實，縣府仍將改由包含業管單位副主管及相關人員共11人前往，金門縣議會由議長洪允典率團16人前往廈門考察。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法