與李四川同場不同台！板橋區嘉義同鄉會播「粉紅超跑」歡迎蘇巧慧

蘇巧慧（右）今晚到板橋出席嘉義同鄉會活動，受鄉親熱情支持。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧力拼年底選戰，她今天行程從早跑到晚，晚間再到板橋出席嘉義同鄉會會員大會，和新北市長侯友宜、國民黨新北市長參選人李四川同場不同台，互拚民眾支持，蘇巧慧到場便受全場嘉義鄉親熱情支持，破千人齊高喊「蘇巧慧凍蒜！」，現場並播起「粉紅超跑」音樂迎接，氣氛相當嗨。

蘇巧慧表示，她誠心誠意感謝嘉義人對她的疼惜和支持，「嘉義人最會選人，也最能看見蘇巧慧的成績和努力。」她說，因為有嘉義人團結的力量，讓新北持續前進，也期盼她今年底能爭取嘉義人的支持，讓她來承接市政工作，帶領新北大步向前邁進。

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新北市嘉義同鄉總會理事長劉德宗大讚蘇巧慧，肯定蘇巧慧過去10年在新北服務的成績，因此他今天率領新北12個嘉義同鄉會，一起力挺蘇巧慧，也誠懇拜託所有新北的嘉義鄉親，給真正會做事的蘇巧慧一個機會，「拜託新北的嘉義鄉親，團結支持蘇巧慧，讓她做咱的市長」。

板橋區嘉義同鄉會理事長郭新芳細數過往與蘇巧慧的互動，他表示，蘇巧慧一向說到做到，不僅傾聽嘉義鄉親的心聲，更真正把大家的問題放在心上，積極努力來為大家解決問題，懇請嘉義鄉親支持蘇巧慧，讓新北更加進步。

蘇巧慧指出，她用過去10年在新北的成績，以及正式參選以來六百多天的表現，還有對未來新北市政的政見和願景，誠心誠意接受眾人的檢驗，她強調，她是最早提出具體政見的市長候選人，包括六大福利政見、四大青年政見等等，而這些政見都是經過議員的反映，為了呼應民眾最深切的問題，仔細規劃後提出，最能符合大家的需要，也最能照顧所有新北市民，希望眾人給她一個機會，讓她來實踐她的政見。

民進黨在地立委張宏陸、新北市議員戴瑋姍、黃淑君、石一佑、山田摩衣團隊，新北市議員參選人陳俊諺、李昆穎皆出席會員大會，蘇巧慧也拜託眾人支持「讓優秀的新北隊發揮最大力量，進議會替大家服務」。

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