蘇巧慧連跑醫師、建設機械同業公會 盼聚合不同專業為新北服務

蘇巧慧（左）說，她身為新世代市長候選人，最擅長聚合不同專業，期盼未來能扛起新時代。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

2026新北市長選戰升溫，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今行程滿檔，她接連出席新北市醫師公會會員大會、新北市建設機械商業同業公會會員大會皆受到熱烈歡迎。蘇巧慧表示，台灣因為有各個領域的專業，每個人都在自己的崗位上努力，彼此互相支援，才能愈來愈好，而她身為新世代的市長候選人，最擅長聚合不同的專業，期盼未來能扛起新時代，和大家一起為新北加油。

新北市醫師公會理事長顏鴻順致詞時肯定蘇巧慧為醫界的貢獻，蘇巧慧表示，她擔任立委以來，不僅長期在立法院社會福利及衛生環境委員會努力，也擔任立法院厚生會會長，針對醫療實務與衛生保健政策保持關心，也持續為醫事人員爭取權益，包括COVID-19疫情期間發放給各類醫事人員、照顧服務員、社會工作人員，與醫療機構的工作津貼與紓困補貼，以及春節期間針對醫院及基層診所實施的「春節加成獎勵」，她也爭取透過公務預算挹注健保支出，讓健保點值回升。

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「我們把醫師顧好，醫師才能把我們顧好。」蘇巧慧指出，她的想法很單純，就是大家做了多少工，就應該要得到多少的報酬，因此不論是健保給付的增加，或是各項津貼，她都跟醫師公會站在一起，為大家的權益努力。

新北市建設機械商業同業公會理事長陳苗則肯定蘇巧慧的能力值得支持，蘇巧慧說，台灣有非常多重大工程建設，都是因為建設機械公會的幫忙，才能順利完工，而台灣社會也是如此，每個人都在崗位上發揮專業所長，彼此互相支援，才能愈來愈好。

民進黨在地立委張宏陸，新北市議員戴瑋姍、張維倩、黃淑君、翁震州，以及市議員參選人張志豪、陳韋任、吳奕萱、李昆穎、陳岱吟皆陪同蘇巧慧出席兩公會會員大會，蘇巧慧強調，他們就是最有活力、最值得信賴的新北隊，拜託眾人支持，讓新世代一起開創新時代，為新北市民服務。

蘇巧慧（中）今出席新北市建設機械商業同業公會會員大會。（圖由蘇巧慧辦公室提供）

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