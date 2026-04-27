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    首頁 > 生活

    西半部今日須注意日夜溫差 一週內將有兩波鋒面報到

    2026/04/27 06:55 即時新聞／綜合報導
    今日白天溫暖偏熱，預測東半部高溫約27至30度，西半部高溫31至32度，中南部近山區會更高一些。（資料照）

    今日白天溫暖偏熱，預測東半部高溫約27至30度，西半部高溫31至32度，中南部近山區會更高一些。（資料照）

    中央氣象署指出，今（27日）環境水氣較少，各地大多為晴到多雲，僅花東地區、恆春半島及午後各山區有零星短暫陣雨。夜晚清晨天氣仍較涼，各地低溫約17至21度，白天溫暖偏熱，預測東半部高溫約27至30度，西半部高溫31至32度，中南部近山區會更高一些，西半部日夜溫差較大，要特別留意。

    空氣品質部分，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    週二（28日）西半部日夜溫差大，環境吹偏東風到南風，水氣稍增，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。週二高溫預測東半部28至30度，西半部32至33度，澎湖29度，金門28度，馬祖23度；低溫方面本島及澎湖、金門20至23度，馬祖18度。

    週三（29日）、週四（30日）鋒面逐漸通過及東北季風增強，中部以北、宜花天氣轉涼，週三東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區於鋒面通過時轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

    週五（5月1日）東北季風逐漸減弱，氣溫回升，週六（5月2日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。週日（5月3日）有另一鋒面接近，南部及臺東地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    18 ~ 35 21 ~ 32 26 ~ 33 20 ~ 30

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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