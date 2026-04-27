白宮晚宴槍手動機曝光！坦承鎖定川普內閣 家屬案發前曾報警

美國聯邦執法部門消息人士證實，31歲的白宮記者協會晚宴槍擊案嫌犯艾倫向警方供稱，其目標是川普政府的高階官員。（路透）

美國白宮記者協會晚宴槍擊事件案情，出現重大進展！美國聯邦執法部門消息人士證實，31歲嫌犯艾倫（Cole Allen）落網後向警方供稱，其犯案目標是川普政府的高階官員。

福斯新聞（Fox News）26日報導，調查指出，艾倫在行凶前曾向家人發送犯案宣言，並在社群媒體發表反川普及反基督教言論；其兄弟甚至在案發前就已察覺異狀並報警。美國司法部表示，初步認定嫌犯是預謀針對內閣官員發動攻擊。

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報導指出，當晚宴正在進行時，攜帶多把武器的艾倫涉嫌強行闖入華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton）的特勤局安檢站，並開火擊中一名特勤局幹員的防彈背心。幹員隨即開槍反擊，並將艾倫撲倒在地。嫌犯與受傷幹員皆被送往醫院，該名特勤局幹員所幸並無大礙。

這起事件也讓針對總統川普的威脅名單再添一筆；先前已發生過兩起已證實的暗殺未遂事件，近期佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）也曾遭武裝分子闖入。

白宮26日表示，艾倫的兄弟在槍擊事件發生前，就已聯繫康乃狄克州新倫敦（New London）警察局，通報艾倫曾向家人發送一份犯案宣言，內容概述他企圖攻擊川普政府官員。

官員也指出，艾倫在社群媒體上發表充斥反川普及反基督教言論。川普在接受福斯新聞「週日簡報」（The Sunday Briefing）節目訪問時，引述該份宣言，將艾倫形容為「一個非常有問題的人」。

艾倫的姊妹艾薇莉亞娜（Avriana Allen）在馬里蘭州洛克維爾（Rockville）向調查人員透露，艾倫近期發表越來越多極端言論，並經常談到要採取「某些行動」，來解決世界上的問題。

她表示，艾倫購買兩把手槍和一把霰彈槍，並在父母不知情的情況下，將武器藏匿在雙親家中，並經常前往靶場練習射擊。她也告訴當局，艾倫與一個名為「廣泛覺醒」（The Wide Awakes）的團體有關聯，並曾參加過加州的一場「無王日」（No Kings）抗議活動。

美國代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）表示，調查人員研判艾倫是搭乘火車從洛杉磯前往華盛頓特區，途中曾在芝加哥停留。目前調查仍在進行中，預計在正式提出指控時會有更多細節公布。

布蘭希也強調，雖然艾倫的確切動機仍在調查中，但當局初步研判，他的目標就是政府官員。

案發後，聯邦調查局（FBI）與當地執法部門已連夜封鎖艾倫位於加州托蘭斯（Torrance）的住處。預計加州中區聯邦法院法官將核准搜索票，允許調查人員進入該住宅進行搜查。

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