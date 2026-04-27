從宴會廳到簡報室　領結記者會反映美政治環境改變

白宮記者協會25日舉行年度晚宴，美國總統、內閣與國會政要群聚的場合卻在直播鏡頭前上演好萊塢電影驚悚情節。川普與記者夜間「盛裝」出席遇襲後記者會，超現實的轉變反映出美國政治環境的變化。

白宮記者協會每年在華盛頓希爾頓飯店舉行晚宴，活動邀集總統、內閣官員、國會議員等政界領袖，以及媒體高層、商界要員、白宮記者與好萊塢明星出席。協會透過認桌募款設立獎學金，支助有意投入新聞業的校園學子，是華府政商媒界的年度盛事。

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總統、大牌主持人與記者在活動中暫時拋開平日針鋒相對的採訪者與被採訪者身分，大尺度彼此嘲諷與感謝，在輕鬆氣氛下，緩和政媒的緊張關係，期間創造不少金句。不過25日的槍響事件，讓年度活動自此蒙上陰影。

在場記者與媒體高層雖見過大場面，不過活動還沒正式開始，場外傳來疑似槍聲，持自動步槍與長槍維安人員快速進場，總統川普（Donald Trump）、第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與內閣官員在戒護下匆促離場，身著晚禮服與燕尾服的記者、媒商高層紛紛躲避桌下。

白宮記者協會主席、哥倫比亞廣播公司（CBS）華裔記者姜偉嘉（Weijia Jiang）顯然不清楚，疑似槍手場外已開始動作並被特勤人員壓制，本能的宣布活動將繼續舉行。但總統夫婦離場，大批荷槍實彈特勤在各角落冒出，場面堪比好萊塢槍戰片，晚宴成了專業記者的大型報導現場。

這場總統維安意外在媒體與社媒直播下，快速向全美與全球傳播。

在場的網路政媒Politico創刊主編暨國際版主編哈里斯（John Harris）在專欄寫道，華盛頓希爾頓飯店規模龐大，宴會廳面積也大，長久以來都不是容易維持政要安全的場所，已故總統雷根（Ronald Reagan）1981年3月曾在飯店外遇襲，川普之前更兩度碰上預謀刺殺行動。

「白宮記協晚宴結合了新聞業、名人與輕鬆形式，但在憤怒與激情的政治年代，如今看來已與時代脫節，週末的場合超現實。」哈里斯寫道。

事件後，川普與副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）等官員，夜間在白宮簡報室盛裝召開記者會，全員仍打著黑色領結。

川普說：「我不願多想，過去過著平凡日子，但想想這是危險的人生。我可以適當面對，這情況也可以處理。講真的，我沒被嚇壞。」

他少見的讚賞同樣盛裝採訪的記者，「你們長期有理據的進行報導，我也見過不專業的，你們非常明白事理。」

自競選活動起，川普已數次面臨可能奪命的暴力威脅。25晚間，白宮記者與官員由飯店宴會大廳無預警的臨時轉移至平日工作地點。跨部門維安機構還在確認用槍嫌犯艾倫（Cole Allen）的犯罪動機，但從白宮官員到記者都渡過超現實與震驚的難忘夜晚。（編輯：何宏儒）1150427

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