還來？南韓示警：北韓明可能再施放空飄「垃圾氣球」

南韓軍方今日表示，北韓根據氣象情況有可能明天再次對南韓施放「垃圾氣球」，有關當局正擬定應對措施。（路透）

2024/05/31 16:07

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日空飄大量懸掛垃圾，甚至是排泄物的氣球到南韓引發譁然，對此南韓軍方今日表示，北韓根據氣象情況有可能明天再次對南韓施放「垃圾氣球」，有關當局正擬定應對措施。

根據《韓聯社》報導，韓國聯合參謀本部（聯參）相關人士今表示，預計明天（6月1日）開始將颳起北風，推測北韓可能再次朝南韓投放「垃圾氣球」，當局正持續監視北韓軍隊動向，一旦發現垃圾氣球就會即刻向媒體公告。

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聯參相關人士說，軍方將與相關單位保持合作，確保國民安全是首要任務，「民眾發現氣球請立即通報，請避免接觸及其攜帶物品」；另，軍方補充，目前尚未掌握到北韓準備空飄氣球的動向，僅依據風向預報、北韓近日接連採取的威脅行為所做出預測。

軍方解釋，截至目前未採取擊落或阻擋北韓氣球等措施，而是選擇在「垃圾氣球」著陸後迅速回收的較為安全的處理方式，同時正討論必要的應對措施，並已具備採取更強大的執行能力，做好充足的準備。

據了解，北韓本月26日預告將對南韓空飄反朝傳單一事採取行動，當地時間28日對南韓空飄約260個「垃圾氣球」。

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