烏克蘭戰局急轉直下 美考慮對中俄祭出「新殺招」

2022年2月16日，烏克蘭女兵在敖德薩舉行慶祝活動，當時距離俄羅斯對該國的全面入侵僅幾天之遙。（美聯社）

2024/05/30 16:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華盛頓郵報》負責外交議題的專欄作家伊格納茲（David Ignatius）28日撰文指出，美國正面臨對烏克蘭戰爭局勢的關鍵抉擇，為因應俄軍在烏東地區的進展，拜登政府面對烏軍困境，正積極考慮採取兩項新的強硬反制措施，以制衡中俄在烏克蘭問題上的影響。

首先，拜登政府考慮對中國企業實施新制裁，這些企業向莫斯科提供關鍵的軍民兩用技術；其次，拜登政府也考慮解除攻擊俄軍在俄境內目標的限制。這些舉措將凸顯拜登政府政策的重大轉變，突破了過去謹慎的態度，並表明了與中俄對抗的態度正在升溫。

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文中提到，最近美國務卿布林肯先後訪問了北京和基輔，釋放出強硬訊號。他向英國廣播公司（BBC）透露，中國正在成為助長俄羅斯入侵烏克蘭的最大推手。雖然中國並未直接提供武器，卻提供了大量的軍民兩用產品、機床、微電子等關鍵物資，這促使美方正考慮採取新的制裁措施。

布林肯訪問基輔後，直接感受到俄軍在哈爾科夫等地的進展，因此呼籲美國政府解除禁止烏軍攻擊俄國境內目標的限制。目前這項限制使得烏軍無法對俄國邊境的軍隊集結點發動攻擊，從而大幅降低了烏克蘭的防禦能力。

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）公開支持放寬這項限制，認為戰線就在邊界。如果不能越境攻擊俄軍，將嚴重影響烏軍的抵禦能力。他認為，自衛權應該包括攻擊境外軍事目標。此外，北約成員國也支持解除部分武器使用限制。

這場戰爭已經持續了27個月，拜登政府最初期望透過提供多種先進武器，來幫助烏軍重新奪回優勢。然而，他們不斷受到俄軍無人機、電子干擾和防空系統的阻礙。眼見俄軍在哈爾科夫等地持續進展，美方對烏克蘭的防線將面臨著重大考驗。

文中續指，然而，在解除限制的同時，拜登政府也必須面對，與中國的關係走向對立的風險。去年底，習近平與普亭會晤後承諾與俄羅斯建立「不設限」夥伴關係。這一承諾一度讓拜登政府感到擔憂，導致他們不得不直接警告中國，可能將面臨回應。儘管中國後來避免了直接提供軍援，但據報導，習近平已指示其最信任的代表劉鶴，暗中協助俄軍作戰。

文末總結指出，目前，面對俄軍的進展和烏軍的困境，拜登政府不得不重新權衡，考慮是否加深對烏克蘭的夥伴關係，加大軍事支援力道，以壓制俄軍的優勢，為最終的和談創造有利條件。儘管這將使得與中俄的關係進一步緊張，但在眼下的情勢下，似乎已經沒有其他選擇。

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