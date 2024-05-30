美副國務卿坎貝爾：「中國力挺」讓俄國放膽侵略烏克蘭

美國副國務卿坎貝爾近日表示，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，北京高層「決心」全力支持莫斯科；對此，歐洲對北京的立場已變得更加強硬。 （美聯社）

2024/05/30 11:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell） 近日表示，在俄羅斯對烏克蘭的戰爭上，北京高層「決心」全力支持莫斯科；對此，歐洲對北京的立場已變得更加強硬。

政治新聞網站《Politico》29日引述布魯塞爾消息人士透露，美國正在擴大外交努力，讓歐洲了解中國在協助俄羅斯對烏克蘭發動戰爭中所扮演角色的嚴重程度。

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北約（NATO）成員國領導人7月將在華府舉行峰會。上述消息人士說，本週稍早訪問歐洲的坎貝爾親口向NATO歐洲成員國的外交官盡可能詳細和準確地傳達了這個警告。預計NATO將在華府峰會上向北京發出嚴肅的訊息。

坎貝爾29日訪問布魯塞爾期間對包括《Politico》在內的媒體表示：「可以說，中國的總體目標不僅是支持俄羅斯，在我們看來一直都是這樣，而且還公開淡化此事，同時還努力與歐洲保持正常的外交和商業關係。」

坎貝爾說：「我認為，昨天在北大西洋理事會（NATO主要政治決策機構）的討論中，令我們感到振奮的是，許多歐洲國家都明確表示，如果中國同時暗中支持這場自二戰以來對歐洲穩定最具破壞力的戰爭，那就不可能與中國維持正常關係。」

坎貝爾指出，北京在過去18到24個月中對俄羅斯的援助令人深感憂慮。他說：「我想強調的是，中國對俄羅斯的支持並非個案，也不只是幾家無賴公司參與支持俄羅斯。這是一項在中國領導層支持下的持續而全面的努力，旨在為俄羅斯提供一切必要的幕後支持，使其能夠重組軍事力量、遠程飛彈、無人機、戰場追蹤能力、遠程火砲等。這種努力在很大程度上是秘而不宣的。」

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