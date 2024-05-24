為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

烏克蘭若承認現況 普廷願透過談判結束戰爭

俄國消息人士透漏，普廷已準備好達成停火協議，並表示俄國不想要無止境的戰爭。（路透社）

俄國消息人士透漏，普廷已準備好達成停火協議，並表示俄國不想要無止境的戰爭。（路透社）

2024/05/24 20:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據路透社發出的獨家消息，俄羅斯總統普廷已準備好透過談判以結束戰爭，只要烏克蘭能「承認當前戰線」為雙方領土分布。

根據《路透社》報導，四名俄國消息人士中，有三名熟悉普廷隨從間的討論情況，表示普廷曾表達對於西方阻礙烏克蘭總統澤倫斯基談判意願，及烏俄談判感到挫折。

第4名資深的消息人士過去曾與普廷共事過，並清楚俄國高層間的對話。對此，他透漏，「普廷能夠讓戰爭繼續打下去，但他也準備好為凍結戰爭而停火」。

俄國總統發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在回應路透社的置評請求時表示，普廷已多次明確表達，俄國願意透過對話以達成其目標，並也表示俄國不想要永無止境的戰爭。而對於相關消息，烏克蘭官方無出面回應。

兩名消息人士表示，普廷認為迄今為止，俄軍收穫的戰果足以向人民說服是俄國取得勝利。

一些西方軍事、政治分析家將上週俄國防長從蕭依古（Sergei Shoigu）替換為經濟學家出身的貝洛索夫（Andrey Belousov）一事，視作普廷為贏下這場持久戰，將俄國經濟置於長期戰爭的基礎中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
與俄切割！烏克蘭退出獨立國協多項協議
2024/05/16 13:42

與俄切割！烏克蘭退出獨立國協多項協議
未來數週極為關鍵 布林肯突訪基輔
2024/05/15 05:30

未來數週極為關鍵 布林肯突訪基輔
尹錫悅與澤倫斯基通話 強調助烏「恢復與重建」
2024/05/15 09:41

尹錫悅與澤倫斯基通話 強調助烏「恢復與重建」
接受紐時專訪》澤倫斯基稱普廷不會打核戰 促北約更直接介入
2024/05/22 21:31

接受紐時專訪》澤倫斯基稱普廷不會打核戰 促北約更直接介入

龍王回歸 SYM二代DRGBT正式登場
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播