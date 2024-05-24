烏克蘭若承認現況 普廷願透過談判結束戰爭

俄國消息人士透漏，普廷已準備好達成停火協議，並表示俄國不想要無止境的戰爭。（路透社）

2024/05/24 20:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據路透社發出的獨家消息，俄羅斯總統普廷已準備好透過談判以結束戰爭，只要烏克蘭能「承認當前戰線」為雙方領土分布。

根據《路透社》報導，四名俄國消息人士中，有三名熟悉普廷隨從間的討論情況，表示普廷曾表達對於西方阻礙烏克蘭總統澤倫斯基談判意願，及烏俄談判感到挫折。

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第4名資深的消息人士過去曾與普廷共事過，並清楚俄國高層間的對話。對此，他透漏，「普廷能夠讓戰爭繼續打下去，但他也準備好為凍結戰爭而停火」。

俄國總統發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在回應路透社的置評請求時表示，普廷已多次明確表達，俄國願意透過對話以達成其目標，並也表示俄國不想要永無止境的戰爭。而對於相關消息，烏克蘭官方無出面回應。

兩名消息人士表示，普廷認為迄今為止，俄軍收穫的戰果足以向人民說服是俄國取得勝利。

一些西方軍事、政治分析家將上週俄國防長從蕭依古（Sergei Shoigu）替換為經濟學家出身的貝洛索夫（Andrey Belousov）一事，視作普廷為贏下這場持久戰，將俄國經濟置於長期戰爭的基礎中。

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