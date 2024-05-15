未來數週極為關鍵 布林肯突訪基輔

美國國務卿布林肯（右）14日突訪烏克蘭，會晤烏國總統澤倫斯基（左）。（歐新社）

2024/05/15 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕人員和裝備捉襟見肘的烏克蘭，北部和東部前線正遭遇俄羅斯猛烈攻勢。在六一○億美元軍援交付之際，美國國務卿布林肯十四日在未事先預告的情況下造訪基輔，試圖彰顯美國對烏克蘭的堅定支持。布林肯強調，在此備受挑戰的時刻，軍事援助已在途中，將對戰況產生實質影響。

隨行美國官員向媒體說明，「國務卿來此的目的，是要確實傳達美方的補給援助能夠如何改善烏克蘭防禦，使其得以逐步奪回戰場上的主動權」，包括「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）等火砲、防空武器已交到烏軍部隊手中。

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烏克蘭總統澤倫斯基則向布林肯呼籲，隨著俄羅斯三月起動用長程空中武器打擊烏國電力設施，造成大規模停電，防空系統是當前最迫切的需求，「我們真的需要兩套『愛國者』防衛哈爾科夫」。

戰況方面，自烏克蘭去年反攻失利後，俄國迄今已奪取約十八％烏國領土。俄軍十三日宣布，再奪取哈爾科夫地區四座城鎮，並持續向烏國守軍施加壓力，朝東北部約卅個城鎮開火。美國官員形容，「俄羅斯顯然把手上握有的武器，一股腦地丟往烏東地區」。

澳洲退役陸軍少將萊恩（Mick Ryan）指出，俄軍的目標並非直取烏克蘭第二大城哈爾科夫，因為俄軍部隊的規模不足以掌控哈爾科夫這種戰前有一四○萬人口居住的大城，而是增加火砲打擊讓城市處於風險中，強調未來數週「或許是烏克蘭戰鬥至今所面臨的最艱困時刻之一」。

愛沙尼亞智庫「國際防禦安全中心」（ICDS）研究員克利希茨（Ivan Klyszcz）則說，烏克蘭過去數月被迫配給彈藥和物資，導致較高的損耗率，如今新的美國援助到來，意味配給壓力可稍微放鬆，但即使如此，基輔仍須盡可能守住領土，並確保有效兵力。

相隔半年 普廷明二度訪中

與此同時，在中國國家主席習近平結束歐洲訪問行程後，中國外交部十四日宣布，俄國總統普廷預計十六日前往中國，進行兩天國是訪問，再次舉行「習普會」。這是普廷短短半年多來第二次訪中，也是他自三月大選贏得連任後首度出訪。

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