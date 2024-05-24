夏天孩童獨留車內恐熱死 日本警視廳宣導「用屁屁按喇叭」求救
2024/05/24 11:48
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕夏日天氣炎熱，車內溫度恐急速升高至60度，此時家長若不慎將小孩留在車內，容易導致兒童中暑，嚴重者甚至會熱衰竭死亡。日本政府分享2招，希望兒童在意外發生前，能夠學會利用喇叭向外求助。
日本警視廳警備部災害對策課昨（23）日透過社群平台X警告，每年夏天都會發生兒童被留在車內而熱死的事故。為了避免悲劇重演，日本警視廳提供2種方法，教育孩童如何按響喇叭求救。
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由於孩子普遍力氣較小，可能沒有足夠力量按動喇叭。日本警視廳呼籲，兒童可以利用水壺等硬物，大力壓在方向盤上的喇叭來求救。
若車上沒有物品可以借力，兒童可以站在駕駛座上背對方向盤，屁股坐在喇叭的位置，利用全身力量「坐響」汽車喇叭。
另外，日本警視廳也提醒，家長應帶領孩子一同在車內實際演練，以免到了緊要關頭卻求救失敗。
暑い自動車内に子供が取り残されてしまう痛ましい事故が毎年発生しています。我が家では、もしもの時のために子供にクラクションの鳴らし方を教えていますが、力の弱い小さな子供でも簡単に鳴らせた方法を紹介します。小さなお子さんがいる方は、試してみてはいかがでしょうか。 pic.twitter.com/QTwAqXFSFw— 警視庁警備部災害対策課 （@MPD_bousai） May 22, 2024