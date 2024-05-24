夏天孩童獨留車內恐熱死 日本警視廳宣導「用屁屁按喇叭」求救

日本警視廳提供2招，教育兒童如何按響汽車喇叭。（圖擷取自警視廳警備部災害對策課/X）

2024/05/24 11:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夏日天氣炎熱，車內溫度恐急速升高至60度，此時家長若不慎將小孩留在車內，容易導致兒童中暑，嚴重者甚至會熱衰竭死亡。日本政府分享2招，希望兒童在意外發生前，能夠學會利用喇叭向外求助。

日本警視廳警備部災害對策課昨（23）日透過社群平台X警告，每年夏天都會發生兒童被留在車內而熱死的事故。為了避免悲劇重演，日本警視廳提供2種方法，教育孩童如何按響喇叭求救。

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由於孩子普遍力氣較小，可能沒有足夠力量按動喇叭。日本警視廳呼籲，兒童可以利用水壺等硬物，大力壓在方向盤上的喇叭來求救。

若車上沒有物品可以借力，兒童可以站在駕駛座上背對方向盤，屁股坐在喇叭的位置，利用全身力量「坐響」汽車喇叭。

另外，日本警視廳也提醒，家長應帶領孩子一同在車內實際演練，以免到了緊要關頭卻求救失敗。

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