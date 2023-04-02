扯！把孫子照顧到溺斃 美佛州祖母又讓孫女在車內熱死

美國佛州65歲祖母先前疏忽讓孫子溺斃，沒想到在照料孫女（圖）時又將她忘在車內活活熱死。（圖擷自GoFundMe網站）

2023/04/02 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州65歲祖母特蕾西（Tracey Nix），2021年在照顧16個月大的孫子以斯拉（Ezra Schock）時，一時疏忽讓他溺斃，最終沒有受到指控。不過，特蕾西去年負責照料7個月大孫女尤里爾（Uriel Schock），竟將她留在車內活活熱死，女兒和女婿為此痛心欲絕，希望讓特蕾西入獄服刑。

據《NBC》報導，特蕾西2021年12月在家看顧孫子時睡著，放任以斯拉到處亂跑最後淹死在住處外的池塘，當時懷有6個月身孕的女兒凱拉（Kaila Schock）一度對母親相當失望，但後來接受了這是一場意外，並繼續讓媽媽照顧小孩。

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然而，凱拉去年11月1日要去理髮店時將女嬰尤里爾交給特蕾西看顧，特蕾西接到孫女後先是和朋友到餐廳吃飯，當天下午1時40分許離開並載著孫女回到住處，接著就自顧自地下車進入屋內彈鋼琴、和狗狗玩耍，全然忘了尤里爾還在車上。

到了下午4時30分許，特蕾西準備要等大孫子（凱拉的大兒子）來時一起去吃晚餐，將車子開到自家後院和丈夫聊天聊了10分鐘左右，突然驚覺尤里爾一直被忘在車內，特蕾西丈夫立即將女嬰抱出並CPR，但救護人員到場後還是宣告尤里爾當場死亡，那天的氣溫達到攝氏32度左右。

凱拉和丈夫德魯（Drew Schock）失去了一對兒女，如今他們已無法原諒特蕾西，德魯直指必須有人要為此負責，凱拉更強調母親必須要去坐牢。特蕾西目前被控嚴重過失殺人罪，預計於5月開庭。

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