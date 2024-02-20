母湯喔！開車訪友獨留5歲女在車內 苗栗媽媽下場曝

警方一邊隔著車窗安撫女童，一邊比手畫腳地引導女童從車內開啟門鎖，順利把女童帶出。（圖由警方提供）

2024/02/20 13:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣31歲余姓女子於春節開車訪友，見5歲女兒在車上熟睡，將女兒獨自留置車內，女兒睡醒不見媽媽，在車內哭喊，警方接獲路人報案立即前往，一邊安撫一邊引導女童開啟車門，並循線通知余女到場，依交通法規開單告發，余女除被罰3000元罰鍰，還要上4小時的道路交通安全講習。

苗栗警分局今（20）日表示，這起事件發生於10日（大年初一）晚間10點多，余女開車載5歲女兒去苗栗市南苗市區訪友，因見女兒在車上熟睡，遂將女兒獨自留置車內，逕自下車去訪友。結果，女童睡醒後，不見媽媽，在車內哭喊，路人行經見狀，報警處理。

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轄區南苗派出所副所長洪斌源、警員戴靖原到場後，發現女童在車內哭啼，一邊隔著車窗安撫女童，一邊比手畫腳地引導女童從車內開啟門鎖，順利把女童帶出，並透過車籍資料，循線聯繫到女童母親余女到場，同時告誡余女已違反法規予以開單告發。

苗栗警分局提醒民眾，汽車駕駛人對於6歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內，依《道路交通管理處罰條例》第31條4項，駕駛人會被處以新台幣3000元罰鍰，還要上4小時的道路交通安全講習，呼籲家長下車時不要把幼童單獨留在車上，以免釀成意外。

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