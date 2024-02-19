高雄男「站路口」不讓車通行 被逮辯稱不清楚

1名穿著黑色上衣的男子，站在路口公車右前方一動也不動。（民眾提供）

2024/02/19 10:08

〔記者許麗娟／高雄報導〕吳姓男子（26歲）昨天（18日）下午3點多走路行經三民區熱河一街過自由一路口，突然站在路中一動也不動，直到自由一路停等紅燈的車輛號誌轉綠燈，吳男仍站在路中，甚至不讓前方公車行駛，員警獲報後前往，男子已離開，但循線通知他到案說明，卻稱「不清楚自己為何這樣做」，最後被開罰並依涉公共危險及強制罪函送偵辦。

據了解，吳男當時沿熱河一街步行時不斷走走停停，經自由一路口時，突然動也不動的停在1輛自由路上停等紅燈的公車前方，後續公車綠燈，但吳男仍站著不動，公車駕駛一度想偏左移繞過吳男，但隨即又被擋住去向，當時自由路上車輛往來眾多，險象環生。

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三民第一分局十全所指出，經調閱檢視監視器影片，吳男疑有蓄意於路中阻擋行進間之車輛，涉觸犯刑法第185條第1項「…於陸路…，以他法致生往來之危險」之妨害公眾往來安全及刑法第304條強制罪等罪嫌，已循線通知吳男到案說明，釐清案情後依公共危險及強制罪函送偵辦。

另吳男不遵守號誌、阻擋車輛，亦違反「道路交通管理處罰條例」第78條第1項第1款「不依標誌、標線、號誌之指示…」，及第4款「於交通頻繁之道路，任意….或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通」規定，各款可處500元罰鍰，將被一併告發。

當時自由一路的車輛已綠燈，多車穿梭，但黑衣男子仍站在路口阻擋公車通行。（民眾提供）

警方逮到吳男到案說明，吳男雖稱不清楚自己當時為何這樣做，但仍被依公共危險及強制罪函送偵辦。（民眾提供）

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