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遶境封街擺炮陣狂炸！女騎士嚇爆「拿紙箱罩頭」 警方說話了

崁頂某宮廟昨晚遶境，在路上狂放鞕炮。（翻攝自社會事新聞影音）

崁頂某宮廟昨晚遶境，在路上狂放鞕炮。（翻攝自社會事新聞影音）

2024/02/16 19:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉昨晚有宮廟遶境，整條路馬堆滿鞕炮，炮屑狂飛，1名女騎士嚇得躲到路邊車後，拿起紙箱罩頂，就怕被炸傷。警方調查，廟會活動雖有申請，但路權僅一半，現場明顯妨礙交通跟占用道路，將依《道路交通管理處罰條例》開出2400元罰鍰。

這間宮廟舉辦遶境，在崁頂鄉要道擺起炮陣燃放，嚇壞女騎士，滿地炮屑也未清除，整條馬路滿是垃圾，也引發居民不滿批評，鞕炮太大聲，附近的人都出來看，竟放了長達十多分鐘，垃圾卻全部遺留在地不清掃，實在令人抓狂。

東港警分局指出，有關民眾PO網宮廟遶境佔用道路燃放煙火1案，經查，本次廟會為崁頂鄉北院廟遶境活動，事先向警察機關申准路權在案後，由東港警分局邀集主辦方召開會議約制要求遵守相關交通規範，遶境活動期間，分局也派遣警力維持各重要路口及進廟交通秩序。

警方指出，經檢視民眾PO網影片，可看到已明顯妨礙交通，占用道路違規部分，局已依違反道路交通管理處罰條例第82條處行為人或其雇主1200到2400元以下罰鍰。

屏東縣消防局則說，經查，廟方有申請路權，事前並召開協調會，而當時未接獲相關違規報案，強調燃放一般爆竹煙火應依產品說明書施放，且不得在晚間10時至隔日7時施放，若超過該時段，將違反屏東縣的相關條例，開罰3到15萬罰鍰，未來也將加強事前燃放爆竹的宣導。

女騎士紙箱罩住。（翻攝自社會事新聞影音）

女騎士紙箱罩住。（翻攝自社會事新聞影音）

女騎士趕緊閃躲。（翻攝自社會事新聞影音）

女騎士趕緊閃躲。（翻攝自社會事新聞影音）

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