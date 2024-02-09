國道開車不要摸手機 小心3張千元鈔飛了

駕駛人因開車滑手機收到罰單。（擷取自臉書）

2024/02/09 12:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國道滑手機代價3000元！除了固定式的測速照相等交通違規，國道公路警察局第二公路警察大隊去年度運用科技執法取締，未繫安全帶舉發16402件，使用行動電話舉發959件，警方提醒民眾專心駕車、安全第一。

臉書「汽車專家 林大維」、「竹北人有事嗎」等多個社團貼文，有汽車駕駛人在國道一號湖口路段開車滑手機遭取締並收到紅單，網友研判員警是站在國1湖口休息站橋上拍的，還提醒現在科技執法抓很緊，沒事不要摸手機，一張3000！

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國道警察局二大隊表示，這件交通違規是員警今年1月5日於新竹湖口路段制高點，使用高解析度相機拍攝，並由人工審核後所舉發。經統計，2023年科技執法取締數量，其中未繫安全帶舉發16402件，使用行動電話舉發959件。

警方指出，依據道路安全規則第90條1項，駕駛人駕駛汽車，除應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，並服從交通指揮人員之指揮外，也應遵守下列規定：禁止以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為。

警方呼籲用路人，駕車時應專注駕駛，避免使用行動電話，違者將依道路交通管理處罰條例第31-1條規定，處駕駛人3000元罰鍰。若手機架設於手機架上使用，依現行法規規定，須手持方式使用才予以處罰，但是仍建議就算使用手機架，開車還是應該避免分心。

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