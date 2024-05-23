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以色列電視台播哈瑪斯加薩擄人影片 5女兵睡夢中被抓

以色列電視台今天播出先前扣住去年10月7日哈瑪斯攻擊加薩期間拍攝的影片，影片中，多名槍手暗夜擄人，把5名還穿著睡衣的女兵抓走。（路透）

以色列電視台今天播出先前扣住去年10月7日哈瑪斯攻擊加薩期間拍攝的影片，影片中，多名槍手暗夜擄人，把5名還穿著睡衣的女兵抓走。（路透）

2024/05/23 17:18

〔中央社〕以色列電視台今天播出先前扣住去年10月7日哈瑪斯攻擊加薩期間拍攝的影片，影片中，多名槍手暗夜擄人，把5名還穿著睡衣的女兵抓走。

路透社報導，這些俘虜的家屬希望影片的播出能對總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）施壓，讓他同意與哈瑪斯達成停戰協議，並確保人質獲釋。

尼坦雅胡政府則把在國內和國際媒體播出這段帶字幕的3分鐘影片，視為鞏固支持的機會。哈瑪斯為其戰士的行為說話，還說影片的目的是要操弄輿論。

以色列政府發言人門賽爾（David Mencer）告訴記者：「這些女孩仍被哈瑪斯囚禁，請不要把目光移開，看這段影片，聲援以色列帶人民回家。」

影片顯示，這些年輕女子被捆綁並塞進吉普車，她們十分驚恐，有些人還流著血。其中一名新兵、19歲的李威 （Naama Levy）用英語懇求道：「我在巴勒斯坦有朋友。」

影片可以聽到其中一名槍手用阿拉伯語回喊：「你們是狗！我們會踩你們，狗！」另一名槍手則對一名俘虜說：「你真漂亮。」

以色列非營利組織「人質及失蹤家庭論壇」（Hostage and Missing Families Forum）表示，這段影片是在攻擊以色列南部納海奧茲（Nahal Oz）槍手的隨身攝影機裡發現。

「人質及失蹤家庭論壇」表示，取得5名俘虜家屬的批准才播出影片：「以色列政府不能再浪費時間了；今天必須回到談判桌！」

以色列官員表示，數小時後，尼坦雅胡的安全內閣召開會議並授權重啟談判。因哈瑪斯要求以色列，必須結束加薩戰爭，才能換回全部人質，談判陷入困境。

目前還不清楚會在何時、以什麼條件進行新談判。

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