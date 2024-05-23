西歐3國 承認巴勒斯坦國

愛爾蘭總理哈里斯22日宣布，將正式承認巴勒斯坦的國家地位，以色列對此大表不滿。（美聯社）

2024/05/23 05:30

挪威、西班牙、愛爾蘭宣布承認國家地位

〔編譯張沛元／綜合報導〕巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）襲擊以色列所引發的加薩戰爭進入第八個月，挪威、西班牙與愛爾蘭三個西歐國家廿二日表示，將在本月廿八日承認巴勒斯坦國。此舉令不接受「兩國方案」的以色列納坦雅胡政府大怒，憤而召回駐上述三國大使，挺巴國家、巴勒斯坦自治政府與哈瑪斯則大表歡迎。

以色列召回大使抗議

以色列嚴厲譴責挪、西、愛三國將承認巴勒斯坦國，召回派駐奧斯陸、馬德里與都柏林的大使進行「緊急磋商」，同時召來挪、西、愛三國駐以色列的大使予以訓斥。以國外長卡茲（Israel Katz）怒批挪、西、愛三國此舉愚蠢，撂話說「歷史會記得西班牙、挪威與愛爾蘭決定頒發金牌給哈瑪斯的謀殺犯與性侵犯」；意指原控制加薩走廊的哈瑪斯去年十月初襲擊以色列引發加薩戰爭，竟還能爭取到更多國家承認巴勒斯坦的國家地位。

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根據治理被以色列占領約旦河西岸地區的巴勒斯坦自治政府指出，一九三個聯合國成員國中有多達一四二國承認巴勒斯坦的國家地位，但不包括美國在內的絕大部分西方國家，理由是要等以巴雙方透過和談就建國達成協議，才會承認巴勒斯坦國，但以色列總理納坦雅胡堅拒以巴各自獨立建國與並存的「兩國方案」。

挪、西、愛三國直言，承認巴勒斯坦國意在保全「兩國方案」。挪威總理斯托爾（Jonas Gahr Store）說，承認巴勒斯坦國是支持已在加薩戰爭中逐漸流失巴人溫和派力量的一種辦法，「在導致數以萬計死傷的（加薩）戰爭中，我們必須保住提供以巴政治解方的唯一選擇：兩國在和平安全中並立共存」。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）批評納坦雅胡在加薩與其他巴人地區製造許多痛苦、毀滅與怨恨，導致兩國方案陷入危殆。愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）說，愛爾蘭在廿世紀初請求世界承認其脫離英國統治的獨立權利，「今天我們用同樣的語言支持承認巴勒斯坦是一個國家」；他指出，未來數週還會有其他國家承認巴勒斯坦。愛爾蘭外長馬汀（Micheal Martin）更直言，愛爾蘭承認的是以一九七六年邊界為基礎、定都耶路撒冷的巴勒斯坦國，而非當下的巴人政府。

其他西方國家目前無意跟進

許多早就承認巴勒斯坦國的阿拉伯國家與穆斯林國家，對挪、西、愛三國的加入表示歡迎，與以色列有外交關係的約旦稱此為邁向兩國方案重要與根本的一步。與以色列交戰中的哈瑪斯高階官員奈姆（Bassem Naim）也說，這是確認巴人土地權的重要一步，是國際社會在巴勒斯坦議題上的一大轉捩點；巴勒斯坦自治政府稱這有助於維護兩國方案，帶給巴人希望。但其他西方國家目前看似無意跟進；法國外長塞儒內（Stephane Sejourne）廿二日表示，對法國而言，目前尚不及正式承認巴勒斯坦國的條件。

美國國務卿布林肯在21日國會作證，為美國支持以色列的政策辯護，卻多次被抗議者打斷、甚至指控他是「戰犯」。許多抗議者坐在布林肯後方高舉染紅的雙手，象徵美國官員雙手沾滿鮮血。（法新社）

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