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美機構接受華為祕密資助 國會批洗資金促說明

上海一家華為直營店外觀和中國五星旗。（彭博檔案照）

上海一家華為直營店外觀和中國五星旗。（彭博檔案照）

2024/05/17 19:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕被美國制裁的中國電信巨擘華為公司，日前被披露透過贊助「美國光學學會（Optica）」旗下基金會舉行的科學競賽，祕密提供資金給美國知名大學從事尖端技術研究。此事引起國會議員注意，16日批評該會接受華為資助，與致力防止外國敵手破壞美國研究「背道而馳」，並提出9大疑問，要求說明。

《彭博》17日報導，聯邦眾議院科學、太空暨科技委員會共和黨籍主席魯卡斯（Frank Lucas）、民主黨首席議員洛福格林（Zoe Lofgren）16日共同致函美國光學學會執行長洛根（Elizabeth Rogan），表示該會決定接受華為資金，並給予不知情的受獎者，「與我們所有人正共同致力，提高研究領域風險意識和透明的努力背道而馳」，「貴組織透過掩蓋光學基金會（科學）競賽資金來源，損害了美國研究機構遵守法律的能力」。

美國光學學會為非營利的光學科學家學術專業組織，《彭博》日前揭露，該學會旗下「光學基金會（Optica Foundation）」2022年起舉辦的科學競賽，華為公司為唯一贊助商，提供數百萬美元獎金，吸引包括美國哈佛大學等頂尖學府研究人員參賽，但美國政府禁止美國研究人員與華為合作。

魯卡斯和洛福格林在信中提出9大問題，要求該學會說明，包括該基金會在2022、23和24年從華為接受了哪些資金、捐款和經費，以及這些捐助金占該基金會整體預算比率。議員還要求洛根說明，光學基金會是否也接受中國或其他敏感國家實體之資金，以及基金會是否隱匿其中任何單位之名。

該學會和華為尚未評論美國國會議員來函之事。先前華為和洛根曾分別針對華為贊助光學基金會科學競賽一事，發表聲明，華為發言人說，該公司與該基金會創辦該競賽，以支持全球研究和促進學術交流，但將華為公司名稱隱而未宣，是為避免這項競賽被視為是行銷，並無不良意圖；洛根的聲明表示，一些基金會的捐款人「傾向保持匿名，包括美國的捐款者」，「這種做法並無不尋常之處」。

魯卡斯和洛福格林在16日的信中表示，儘管該學會先前聲明稱匿名捐助並無不尋常，但是該會忽略了關於中國所造成的國安疑慮此一背景，華為贊助的研究獎項2022年和23年的3名獲獎者，都與美國研究機構有關係。

議員直言，光學基金會未揭露華為參與，顯示出該機構要不是漠視多年來有關研究安全的決策，就是「有意為之的策略，將華為資金洗成匿名，以提高該機構名聲和財務」。

美國光學學會位於華府總部外觀。（彭博檔案照）

美國光學學會位於華府總部外觀。（彭博檔案照）

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