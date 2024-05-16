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布林肯基輔酒吧彈吉他 獻唱搖滾名曲力挺烏克蘭

2024/05/16 04:12

〔中央社〕美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近日造訪烏克蘭首都基輔，在當地酒吧彈著紅色吉他，演唱搖滾名曲，表達對烏克蘭的支持，贏得觀眾掌聲，但有部分烏克蘭人批評他表演時機不當。

綜合法新社與路透社報導，布林肯昨晚突訪基輔著名地下酒吧Barman Dictat，與當地樂團19.99同台，彈起吉他獻唱加拿大傳奇歌手尼爾楊（Neil Young）的1989年歌曲「在自由世界搖滾」（Rockin' in the Free World）。

這首歌曲問世時，蘇聯（Soviet Union）正面臨許多抗爭。之後蘇聯解體，包括烏克蘭等許多前蘇聯國家獲得獨立。

布林肯站在台上、手拿紅色電吉他表示：「我知道，這是非常艱困的時期。你們的軍人，你們的公民，正蒙受巨大苦難，尤其是東北部哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）。」

他還說：「但他們必須知道，你們必須知道，美國與你們同在…不只為自由的烏克蘭而戰，也為自由世界而戰。」

美國「全國公共電台」（NPR）曾報導，布林肯曾組過名為ABlinken的樂團，並且曾在音樂串流平台Spotify發行兩首歌曲。

布林肯的表演獲得台下掌聲，與他同台的烏克蘭樂團19.99主唱泰姆尼（Dmitry Temnyi）稱讚，布林肯的吉他技巧優異，令他印象深刻。

不過，有些網友批評，布林肯是「音痴」。部分烏克蘭人痛批，布林肯的即興表演時機不當，因為烏軍此時正在壕溝奮戰，在武器短缺的情況下，阻止俄軍進逼。1130516

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