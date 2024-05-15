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新加坡告別「李家天下」 新總理黃循財：會有不同領導風格

新加坡新任總理黃循財15日宣誓就職。（法新社）

新加坡新任總理黃循財15日宣誓就職。（法新社）

2024/05/15 21:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕新加坡副總理黃循財15日宣誓就職，接替主政20年的總理李顯龍，出任該國第4任總理，這也是新加坡20年來總理首次換人做，結束「李家天下時代」。

黃循財與新內閣的宣誓就職儀式15日晚間在新加坡總統府舉行，總統尚達曼表示，新加坡的領導職責從第三任總理交接給第四任總理，「我國今晚開啟歷史的新篇章」。尚達曼感謝李顯龍過去20年來為國奉獻和卓越領導，也表示對黃循財領導國家的能力充滿信心，他會致力與新總理和政府合作。李顯龍卸任總理後，出任國務資政，也參加15日這場新內閣就職典禮。

現年51歲的黃循財是經濟學家，在新加坡政府歷任財政部長、副總理等職，他除了是新加坡20年來第一位非「李家」總理，也是第一位在新加坡建國後出生的總理，其執政團隊也幾乎都是1965年之後出生。

黃循財在就職演說中感謝李顯龍為新加坡鞠躬盡瘁，也如他的良師，今天是重要的里程碑，代表的不僅是領導團隊的交替，「也是世代的交接」。他說，廉潔、用人唯才、多元種族、公正和平等，是深植這一代人心中的原則，建國元勳和歷任領導班子創造出今日新加坡的成就，他會以此為基礎，推動新加坡繼續向前，「我不會安於現狀」，他會「展現與之前領導班子不同的風格」，會繼續大膽設想、考慮長遠，「這不是從頭開始，而是站在巨人的肩膀上」，譜寫國家未來新篇章。

黃循財上任後將兼任財政部長，兩名副總理為由貿易工業部長升任的顏金勇，以及曾被視為總理接班第一人選的前副總理王瑞杰，出於政府延續性和穩定考量，其他內閣部長大多數留任。

黃循財上任後的第一大考驗就是最晚2025年8月底舉行的大選，執政的「人民行動黨（PAP）」雖然篤定贏得大選，但是黃循財政府必須在這次大選贏得更強而有力。2020年舉行的上屆大選，人民行動黨雖然在93席民選席次中拿下83席，但得票率慘跌將近9個百分點，最大反對黨「工人黨（WP）」席次大躍進，從6席增加到10席，創下該黨歷來最高紀錄。

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