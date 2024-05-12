拜登狠酸川普：希望他注射漂白水 以進行體內消毒

2024/05/12 04:21

〔中央社〕美國總統拜登今天開玩笑稱，他希望前總統川普「注射一些漂白水」，以諷刺COVID-19疫情爆發初期，川普稱注射漂白水或可消滅體內病毒的爭議言論。

路透社報導，拜登在加州的連任競選募款活動上表示，其共和黨對手川普的上一個總統任期以混亂著稱，選民切莫忘記這一點。

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拜登說，「大家還記得他曾說最好的（防疫）方法就是在手臂上注射一些漂白水嗎？他是認真的。我希望他自己也有注射一些消毒劑。」

在疫情爆發初期的2020年4月，川普稱專家正研究以紫外線或強光打入人體內殺滅病毒的可能性，還說，「我看到漂白消毒劑能在1分鐘內殺滅病毒，有沒有辦法注入人體內做個大清理？」

川普的言論旋即遭醫界譴責是「危險誤導」。消毒劑公司來舒（Lysol）與漂白水公司高樂氏（Clorox）也發出聲明，提醒民眾勿不當使用這類產品。

此後川普改口，稱注射消毒劑到體內的說法只是一種「反諷」。

實際上，這並非拜登首次嘲笑川普的「漂白水理論」。4月24日拜登也曾在華府表示，川普早就替自己注射了漂白水，而且漂白水「都流到了他的頭髮上」。1130512

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