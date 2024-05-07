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韋伯太空望遠鏡發現外星生命？ 新研究潑冷水

根據科學數據，藝術家的概念圖顯示了系外行星 K2-18 b 的可能外觀。（圖擷取自NASA官網）

根據科學數據，藝術家的概念圖顯示了系外行星 K2-18 b 的可能外觀。（圖擷取自NASA官網）

2024/05/07 13:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國太空總署（NASA）的韋伯太空望遠鏡（JWST）去年在類地行星K2-18b的大氣中探測到可能存在的生物化學物質，引發了外星生命存在的可能性。然而，一項新的研究提出質疑，認為這些信號可能只是甲烷氣體，而非生物產生的二甲硫醚（DMS）。

K2-18b是一顆溫暖、潮濕的系外行星，距離地球約120光年。它擁有氫氣為主的大氣層，位於恆星的宜居帶內，液態水和生命有可能存在。

據《生活科學》（LiveScience）網站5月3日報導，去年，JWST的近紅外光譜儀（NIRSpec）探測到K2-18b大氣層中可能存在二甲硫醚的痕跡。二甲硫醚是一種生物產生的氣體，在地球上由微小的海洋生物（如浮游植物）產生。這項發現讓科學家們對K2-18b海洋中存在生命的可能性感到興奮。

然而，新的研究認為，JWST探測到的二甲硫醚信號可能只是甲烷氣體。甲烷是一種更常見的大氣氣體，也可能產生類似於二甲硫醚的光譜信號。

「JWST探測到的二甲硫醚信號並不強烈，只有在特定數據分析方法下才能顯示出來」，加州大學河濱分校（UC Riverside）項目科學家、研究報告的第一作者蔡尚民（Shang-Min Tsai）在一份聲明中說︰「我們想知道這是否可以確定。」

新研究於5月2日發表在《天體物理學快報》（The Astrophysical Journal Letters）期刊上，進一步對這一令人興奮的發現提出了質疑。

研究人員使用電腦模擬來研究K2-18b大氣層中二甲硫醚和甲烷的含量。他們發現，在某些情況下，甲烷的含量可能高於二甲硫醚，從而導致JWST誤判。

研究人員還指出，JWST的NIRSpec儀器並非專為探測二甲硫醚而設計。因此，即使K2-18b大氣層中確實存在二甲硫醚，NIRSpec也可能無法準確測量其含量。

這項研究並未完全排除K2-18b存在生命的可能性，但它表明，JWST的早期發現可能只是一場誤會。

好消息是，JWST還配備了另一台儀器——中紅外儀器（MIRI），它能夠探測更廣泛的波長，並且可能更適合將二甲硫醚與甲烷區分開來。研究報告的作者寫道，今年已經安排了對K2-18b的MIRI後續觀測，科學結果預計在年底前公布。如果K2-18b存在生命，無論是什麼形式，我們可能很快就會有更多了解。

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