哥大示威警清場抓人 UCLA校園挺巴爆衝突大亂鬥畫面曝

〔中央社〕美國加州大學洛杉磯分校校園挺巴勒斯坦示威活動今天爆發衝突。全美數十所大學正設法遏制一波類似的抗議浪潮。

法新社報導,電視畫面可以看到抗議人士和反示威人士手持棍棒上演全武行,金屬路障則遭人推倒。其他畫面還可看到被雷射筆和手電筒照亮的暗夜中,有人燃放爆竹煙火或投擲物品攻擊對方。

洛城警方在社群平台X上表示,「已經部署警力,目前在協助加州大學洛杉磯分校(UCLA)校園恢復秩序」。

警方稍早表示,接獲校方提出協助平息衝突要求後,對「發生在大營地上的多起暴力行為」展開應處。

衝突發生前,校長畢傑恩(Gene D. Block)就曾警告,「加州大學洛杉磯分校的兩派人馬及與本校無關人士」上週就已紮營。

畢傑恩昨天在大學官網發表公開信說:「許多示威人士……平和進行活動,但是坦白說,也有人活動手法駭人聽聞、很不像話,已有暴力情事發生。」

警方昨天對紐約巿的哥倫比亞大學(Columbia University)校園進行清場,驅逐占領一棟大樓的挺巴勒斯坦示威學生。加州大學洛杉磯分校後來也引爆一波動盪。

美國有線電視新聞網(CNN)引述紐約市警察局(NYPD)報導,有超過100名示威者遭到逮捕。

警方利用雲梯車從2樓窗戶爬進稍早被學生占領的哥大漢密爾頓大樓(Hamilton Hall),然後將戴上手銬的學生押出大樓外、帶上警車。

法新社記者於子夜過後看見,校方已拆除校園內草坪上的帳篷,現場遺留物品則被丟進黑色垃圾袋中。

哥大校長夏費克(Minouche Shafik)致函警方強調占領大樓行徑由「與本校無關的個人」發動,並且要求警方至少於5月17日前留駐校內,「以確保不再有人重建營地」。

示威人士在Instagram上抨擊夏費克,說她口口聲聲強調的「關心」和「安全」,簡直令人「毛骨悚然」。

過去數週一波蔓延數十所大學院校的抗議浪潮為1960、1970年代反越戰示威以來,美國大學校園最廣泛、時間最長的抗議活動,已經導致數百名學生及運動人士被捕。

總統拜登的白宮對於漢密爾頓大樓遭到占領一事予以嚴詞抨擊,發言人直指「這種做法絕對是錯的」。

前總統川普則在福斯新聞頻道(Fox News)感嘆說,「反猶太主義正彌漫我國」,並且痛批11月總統選戰的對手拜登沒有作為。

