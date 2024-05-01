年輕血液藏秘方！微小囊泡解鎖回春長壽之路

科學家解鎖逆齡密碼，「微小囊泡」驚人力量讓老鼠長壽又回春；示意圖。（法新社資料照）

2024/05/01 13:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕長生不老、青春永駐是人類自古以來的夢想，而如今科學家們似乎找到了實現這個夢想的關鍵鑰匙！

據醫療網站《MedicalXpress》報導，中國南京大學的研究團隊發現，年輕動物血液中存在著一種微小的「分子藥丸」——細胞外囊泡（EVs），能夠有效逆轉生理老化，讓衰老的生物重返青春，甚至延長壽命。

請繼續往下閱讀...

細胞外囊泡是一種微小的脂質囊泡，直徑只有約 100 奈米，比頭髮絲還要細上千倍。它們就像一個個裝滿寶物的微型包裹，內含豐富的蛋白質、核糖核酸等生物活性物質，對生物體有著深遠的影響。

隨著年齡增長，我們體內的細胞外囊泡的數量和組成成分會發生變化，這可能是導致生理機能衰退的主要原因之一。而南京大學的研究團隊發現，將年輕小白鼠血液中的細胞外囊泡注入老邁小鼠體內，竟然能夠讓「老」鼠重返青春。

研究人員每週幫老邁的雄性小鼠注射年輕小鼠血液分離出的細胞外囊泡，結果為接受「治療」的「老」鼠不僅脫毛、骨質疏鬆及神經萎縮等退化都有改善，學習力及活動力也有提升，且繁殖力較強，壽命更延長 12.4%。最長壽小鼠活了 1266 天，等於人類 120 歲。

研究人員認為，細胞外囊泡之所以具有如此神奇的返老還童功效，主要歸功於它們內含的各種生物活性物質，能夠調節細胞內的代謝狀態，提升能量利用效率，從而改善整體生理機能。

然而，EVs療法尚處於研究階段，需要進一步的臨床驗證才能將其應用於人體。但隨著高齡化社會的來臨，對於延緩甚至逆轉生理衰老的需求將日益殷切，EVs的發現為解決這一課題帶來了全新的曙光。如何充分發揮這一奇特分子的力量，已成為生命科學界的新挑戰。相關研究已於4月16日發表在權威期刊《自然—老化》（Nature Aging）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法