哈瑪斯再公布人質影片 以色列透露進攻拉法進展

4月27日發布的哈瑪斯宣傳視頻中，47歲以色列公民米蘭（Omri Miran）自10月7日以來一直被關押在加薩。（路透）

2024/04/28 20:06

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，以色列向巴勒斯坦激進組織哈瑪斯提出了一項新的停火協議，希望結束持續數月的加薩走廊戰爭，並避免以色列地面部隊進攻加薩南部城市拉法（Rafah）的可能性。哈瑪斯對這項提議表示正在進行評估，並同時釋出了一段新影片，展示了2名人質現況。以色列方面則警告哈瑪斯，如果不接受人質協議，將採取進一步軍事行動。

《美聯社》報導指出，哈瑪斯高層官員哈亞（Khalil al-Hayya）並未透露以色列所提協議的細節，僅表示這是對哈瑪斯兩週前提出的方案的回應。早些時候的談判主要圍繞著為期6週的停火協議，以及以釋放數百名被關押在以色列監獄的巴勒斯坦囚犯，來交換40名平民和生病人質。

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埃及積極斡旋，希望推動雙方達成協議。埃及官員透露，埃及代表團近日訪問以色列，討論了加薩走廊長期停火的「新願景」。該方案的第一階段將包括有限度地交換人質和巴勒斯坦囚犯，以及讓大量流離失所的巴勒斯坦人重返家園。

然而，雙方對於停火協議的條件仍存在分歧。哈瑪斯要求以色列永久停火並全面撤軍，但以色列拒絕接受，並表示將繼續軍事行動，直到擊敗哈瑪斯，並在加薩走廊維持安全部署。以色列外長卡茲（Yisrael Katz）27日表示，如果與哈瑪斯達成停火協議，以軍將暫緩在拉法發動地面攻勢。他警告哈瑪斯，除非接受釋放剩餘133名人質中的部分人的協議，否則以方將採取重大軍事行動。

哈瑪斯27日釋出最新人質影片，展示了64歲美國以色列雙重國籍男子希格爾（Keith Siegel）與47歲以色列公民米蘭（Omri Miran）的情況。這兩人都在去年10月7日被擄走。影片中，兩人表達了對家人的愛意，其中一人情緒激動，甚至哭泣失聲，盼望能夠與家人團聚。

在外交層面，美國總統拜登正在積極推動以色列和沙烏地阿拉伯關係正常化，以建立新的中東聯盟。然而，以哈衝突卻讓拜登陷入困局。美國國務院27日宣布，國務卿布林肯將於29日再次出訪中東，這是自加薩走廊戰事爆發超過半年來的第7次中東之行。布林肯此行將與阿拉伯國家和以色列首長會面，推動沙以建交，並促成以哈停火及釋放人質。

以色列外長卡茲（Yisrael Katz）27日表示，如果與哈瑪斯達成停火協議，以軍將暫緩在拉法發動地面攻勢。（路透）

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