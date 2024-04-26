布林肯會王毅「美中達成5點共識」 將首度舉行人工智慧對話

美國國務卿布林肯今天與中共中央政治局委員、外交部長王毅會談。（歐新社）

2024/04/26 23:00

〔中央社〕中國外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅今天在北京與美國國務卿布林肯舉行會談，雙方達成5點共識，其中包括將首度舉行人工智慧政府間對話會議。布林肯表示，會議將於未來數週內進行。

王毅26日與布林肯（Antony Blinken）舉行會談，中國外交部其後公布，雙方在全面交換意見基礎上形成5點共識：

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第一，雙方同意繼續按照兩國元首指引，努力穩定並發展中美關係。雙方肯定舊金山會晤以來中美各領域對話合作取得的積極進展，同意加快落實兩國元首在舊金山達成的重要共識。

第二，雙方同意保持高層交往和各層級接觸，繼續發揮外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制；繼續展開兩軍交往，進一步推進中美禁毒、氣變、人工智慧合作。

第三，雙方宣布將舉行中美人工智慧政府間對話首次會議；繼續推進中美關係指導原則磋商；舉行新一輪中美亞太事務磋商、中美海洋事務磋商；繼續展開中美領事磋商。中美禁毒工作組將舉行高官會。美方歡迎中國氣候變化事務特使劉振民訪美。

第四，雙方將採取措施擴大兩國人文交流，歡迎對方國家留學生，辦好5月在中國西安舉行的第14屆中美旅遊高層對話。

第五，雙方就國際地區熱點問題保持協商，雙方特使加強溝通。

據美國CNBC新聞網報導，布林肯今天結束訪中行程前在北京舉行記者會。他表示，中美人工智慧政府間對話首次會議將於數週內舉行，雙方同意討論新興科技帶來的風險及安全關切，以及如何最好地管理它們。

美國總統拜登（Joe Biden）已簽署法案，強制短影音平台TikTok與中國母公司字節跳動「斷開連結」，否則將面臨禁令。

布林肯向記者表示，與中方的會談沒有提到TikTok。

布林肯與王毅會談，中國外交部發新聞稿說，雙方達成5點共識。（擷取自中國外交部網站）

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