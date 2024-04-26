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美中會談 布林肯強調520前維持台海和平穩定重要性

美國國務卿布林肯（左）26日與中國國家主席習近平（右）在北京會談。（路透）

美國國務卿布林肯（左）26日與中國國家主席習近平（右）在北京會談。（路透）

2024/04/26 20:46

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯26日與中國國家主席習近平、外交部長王毅在北京會談。布林肯提出對中國支持俄國侵略烏克蘭的憂心，以及台灣、南海等議題，強調在台灣總統當選人賴清德就職前，維持台海和平穩定的重要性。習近平表示，希望美方積極正面看待中國發展，「第一顆鈕扣扣好了」，中美關係才會真正穩定下來。

布林肯在會後向記者表示，美國致力於維持和強化兩國之間溝通管道，以使雙方能夠避免任何溝通不良、任何誤解和誤判，但是他也向習近平表達對北京供應莫斯科物資，讓俄國強化其國防和對烏戰爭的關切，「沒有中國的支持，俄國會難以維持對烏國的攻擊」。他也直言警告中國「在南海的危險行動」，強調美國對菲律賓的防衛承諾「堅如磐石」。

中國官媒《新華社》報導，習近平在會談中表示，兩國應該做夥伴，而非對手，應該彼此成就，而不是互相傷害，求同存異而非惡性競爭。他說，希望美方積極正面看待中國的發展，「這個根本問題解決了，第一顆鈕扣扣好了，中美關係才會真正穩定下來、好起來，向前走」。

稍早布林肯與王毅會談。美國國務院發言人米勒表示，會談長達5個半小時，在「雙方有歧見以及合作領域，進行深入、實質性和建設性的討論」，包括討論台灣議題；布林肯在美方關切的議題上堅持立場，「強調美國將持續為我國和我們盟邦夥伴的利益和價值觀挺身而出，包括在人權和經濟議題」。

日本《共同社》引述一名國務院官員說法，布林肯在與王毅的會談中，針對台灣議題強調，在台灣總統當選人賴清德就職前，維持台海和平與穩定的重要性。

王毅表示，目前中美關係止跌企穩，但「負面因素仍在上升積聚」、「中國正當發展權利遭到無理打壓、核心利益不斷受到挑戰」。

王毅說台灣問題是中美關係中「第1條不可逾越的紅線」，並重申要求美國恪守一中原則、中美三個聯合公報等中國對台問題的一貫說法，以及「停止武裝台灣、支持中國和平統一」。他也要求美國停止部署陸基中程飛彈。

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