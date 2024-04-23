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體內會自動產生酒精！ 比利時男哀一酒測就超標

「自動釀酒綜合症」會導致胃中的碳水化合物發酵，讓血液中乙醇含量增加，從而出現酒精中毒跡象。（路透）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

「自動釀酒綜合症」會導致胃中的碳水化合物發酵，讓血液中乙醇含量增加，從而出現酒精中毒跡象。（路透）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/04/23 16:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1名40歲的比利時男子日前開車時遭攔檢，酒測值每公升0.91毫克，儘管他堅稱沒喝酒，仍被處以罰款及吊銷駕照，不過醫生發現男子患有罕見的「自動釀酒綜合症」（auto brewery syndrome），也就是身體會自動將碳水化合物轉化為酒精，比利時法院因此撤銷裁罰，還他清白。

綜合外媒報導，在啤酒工廠上班的40歲比利時男子日前開車時遭攔檢，結果酒測值超標，被處以罰款及吊銷駕照，男子堅稱自己未喝酒上訴，3名醫生分別對男子進行獨立檢查，最終發現男子是「自動釀酒綜合症」患者。

「自動釀酒綜合症」會導致胃中的碳水化合物發酵，導致血液中的乙醇含量增加，從而出現酒精中毒跡象，全球至今只有約20人正式被診斷患有該疾病，但科學家認為有這困擾的人數遠遠低估了；比利時法院決定撤銷裁罰，承認該男子的案件有法律無法預見的因素，同時未出現酒醉狀況，改判無罪。

比利時聖盧卡斯醫院的臨床生物學家弗洛林（Lisa Florin）解釋說，「自動釀酒綜合症」患者體內會產生與酒精飲料同類型的酒精，但患者通常感覺不到酒精的影響，這並不是一種先天的疾病，而是當他們患有另一種腸道相關疾病時，才會出現的病症。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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