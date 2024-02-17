揮別黑手黨惡名！法新社：義大利成歐洲最安全國家之一

義大利威尼斯街頭觀光人潮如織。（美聯社檔案照）

2024/02/17 15:50

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》17日報導，從19世紀中葉到20世紀90年代，「黑手黨故鄉」義大利有成千上萬人死於黑手黨暴力，但現在已是歐洲最安全的國家之一，謀殺率遠低於法、德、英等鄰國。專家指出，義大利社會人與人之間的「善意」，有助於彌補因生活困難造成的衝突。

據報導，在19世紀中葉到20世紀90年代，黑手黨的敵人或叛徒被扔進水泥中或拿去餵豬，亦或反抗黑手黨的法官、牧師和證人被殺害等情事屢見不鮮，尤其是20世紀60年代末到80年代的「鉛色年代」（Years of Lead），極左和極右翼武裝團體更透過爆炸和暗殺，為義大利帶來恐懼。

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例如，1978年，前總理莫洛（Aldo Moro） 被極左翼軍事組織「赤軍旅」殘酷謀殺的事件，深深烙印在民族心靈中。不過，當這段血腥時期結束後，當局對黑手黨的鎮壓使黑手黨轉入相對不那麼暴力的金融犯罪，當地的謀殺率也直線下降。

聯合國（UN）數據顯示，在1990年，義大利每100萬居民中有34起謀殺案，而鄰國法國則有24起。但在2021至20222年，義大利的比例已降至每100萬人中5.5人被謀殺，法國為11人，德國為8人，英國為10人。

在歐洲，只有挪威和瑞士的謀殺率低於或等於義大利，而最差的拉脫維亞的謀殺率則比義大利高出6.5倍。

波隆那大學社會學家塞特（Raffaella Sette）指出：「過去25年來，兇殺案整體上有所下降，尤其是男性的比例」。此前，男性是黑手黨暴力的主要受害者。現在，每年只有10％的謀殺案被歸咎於組織犯罪。

撰寫警察小說的刑事律師阿里吉（Gianluca Arrighi）表示：「卡默拉（Camorra）、勇者（'Ndrangheta）、柯沙諾斯特拉（Cosa Nostra）等黑手黨組織，已從根本上改變運作方式，現在從更經濟的角度運作，包括購買房地產、成立公司等」。

阿里吉認為，分析不同國家的暴力原因總是有風險，但有幾個因素起了作用。雖然義大利比歐盟鄰國更窮，但這並不總是對社會福祉帶來困難，人與人之間的「善意」有助於彌補生活困難，「社會衝突愈激烈，處於憤怒狀態的人犯下的謀殺案就愈多」。

義大利政府公共安全單位犯罪分析主管德斐尼（Stefano Delfini）也認為，義大利社會現在的暴力程度較低，「社會結構更具抵抗力，可能是因為家庭價值觀的存在，促使人們在經歷困難時感受不那麼惡劣」。

在其他國家引發暴力的另一個因素則是酗酒或吸毒，法國和英國尤甚。世界衛生組織（WHO）數據顯示，義大利的酒精消費量在歐盟敬陪末座。

此外，義大利對「女性殺害」（femicide，指伴侶、配偶或家庭成員殺害婦女或女孩）的認識不斷提高，在2023年330起謀殺案中，有97起被記錄在案。

由於缺乏關於女性殺害的統一數據，很難與其他歐洲國家進行比較。不過，世界銀行編製的2021年統計數據顯示，義大利每100萬人中有3.9名女性被謀殺，遠低於法國的6.8 人和德國的8人。

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